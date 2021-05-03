Фото: Олег Яровиков Депутаты Башкирии рассмотрят закон о туристских маршрутах Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания-Курултая республики на майском пленарном заседании рассмотрят в первом чтении законопроект, связанный с туристской деятельностью в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания региона.

«Предлагается закрепить в республиканском законодательстве правовой статус туристского маршрута, а также цели и принципы его эксплуатации», – пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев и отметил, что в республике много красивых мест, излюбленных туристами.

По его словам, в Башкирии есть как популярные, так и менее известные туристские маршруты. При этом большинство из них образованы стихийно и не имеют никакого специального статуса, гарантирующий их сохранность и помогающий развивать туристскую инфраструктуру.

«Мы предлагаем «узаконить» такие тропы и внести их в реестр туристских ресурсов республики», — заявил Толкачев.

Перед началом работы над законопроектом, депутаты изучили ситуацию в Башкирии, проанализировали правоприменительную практику в ряде районов республики, проконсультировались с экспертами. Кроме того, учли успешный опыт других регионов России.

«Хотя федеральное законодательство не обязывает регионы регламентировать этот вопрос, в отдельных субъектах страны правовой статус туристских маршрутов детально прописан, – сказал Константин Толкачев. – Интересный опыт есть у наших коллег на Алтае, в Крыму, Якутии, Краснодарском крае, некоторых других регионах, привлекательных с точки зрения индустрии туризма. Наш законопроект содержит концептуальные положения, цели и принципы эксплуатации туристских маршрутов. Все детали будут урегулированы затем республиканским правительством».

Внесение привлекательных локаций в реестр туристских ресурсов поможет избежать конфликтов из-за хозяйственного использования природных ресурсов территории, считают в Госсобрании Башкирии.

Один из недавних таких случаев — вырубка леса возле Инзерских зубчаток.

«Ситуация возникла как раз из-за того, что туристская локация не обозначена ни в каких документах. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по факту мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные случаи больше не повторятся», — заключил спикер парламента Башкирии.