Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.84

EUR 90.58

3 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутаты Башкирии рассмотрят закон о туристских маршрутах

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Депутаты Башкирии рассмотрят закон о туристских маршрутах Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания-Курултая республики на майском пленарном заседании рассмотрят в первом чтении законопроект, связанный с туристской деятельностью в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания региона.

«Предлагается закрепить в республиканском законодательстве правовой статус туристского маршрута, а также цели и принципы его эксплуатации», – пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев и отметил, что в республике много красивых мест, излюбленных туристами.

По его словам, в Башкирии есть как популярные, так и менее известные туристские маршруты. При этом большинство из них образованы стихийно и не имеют никакого специального статуса, гарантирующий их сохранность и помогающий развивать туристскую инфраструктуру.

«Мы предлагаем «узаконить» такие тропы и внести их в реестр туристских ресурсов республики», — заявил Толкачев.
Перед началом работы над законопроектом, депутаты изучили ситуацию в Башкирии, проанализировали правоприменительную практику в ряде районов республики, проконсультировались с экспертами. Кроме того, учли успешный опыт других регионов России.

«Хотя федеральное законодательство не обязывает регионы регламентировать этот вопрос, в отдельных субъектах страны правовой статус туристских маршрутов детально прописан, – сказал Константин Толкачев. – Интересный опыт есть у наших коллег на Алтае, в Крыму, Якутии, Краснодарском крае, некоторых других регионах, привлекательных с точки зрения индустрии туризма. Наш законопроект содержит концептуальные положения, цели и принципы эксплуатации туристских маршрутов. Все детали будут урегулированы затем республиканским правительством».
Внесение привлекательных локаций в реестр туристских ресурсов поможет избежать конфликтов из-за хозяйственного использования природных ресурсов территории, считают в Госсобрании Башкирии.

Один из недавних таких случаев — вырубка леса возле Инзерских зубчаток.

«Ситуация возникла как раз из-за того, что туристская локация не обозначена ни в каких документах. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по факту мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные случаи больше не повторятся», — заключил спикер парламента Башкирии.

 

Галина Бахшиева

Теги: депутаты, туристские маршруты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии автомобиль съехал в кювет и опрокинулся: погибли трое мужчин
﻿В Абзелиловском районе в шесть часов утра произошло смертельное ДТП. На третьем километре дороги Аскарово - Халилово Daewoo Nexia съехала в кювет. Как
Глава Башкирии поздравил православных христиан с Пасхой
В Башкирии ﻿православные христиане отмечают один из главных праздников - Пасху, или Воскресение Христово. Пасху празднуют в течение 40 дней, но самая тор
В Башкирии ребенка, которого забрали в детдом из-за отсутствия туалета в доме, вернут маме
В Башкирии 12-летний Ваня, которого забрали из семьи в детский дом, вернется домой. В детдом ребенка органы опеки отправили из-за плохого ремонта - в род
В Уфе скончался писатель и литературовед Тимергали Кильмухаметов
В Уфе на 80-м году жизни скончался писатель, литературовед, профессор Башгосуниверситета Тимергали Кильмухаметов. По словам коллег, у него произошёл инсу
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть