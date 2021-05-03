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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии медведь-пастух проводил овец до дома - видео

ОБЩЕСТВО

В Мелеузовском районе республики медведь исполнил роль пастуха для овец, оставленных без присмотра, сообщили в национальном парке «Башкирия».

Как рассказали в нацпарке, в этот раз косолапый только проводил овец до деревни Сергеевка. Обошлось без жертв.

«Роль пастуха пришлось выполнить, предположительно, трехлетнему медведю, который первый год без мамы приспосабливается к самостоятельной жизни. Важно, чтобы сейчас у него сформировались правильные привычки. Он должен научиться находить и добывать еду в лесу, вдали от людей. А бесконтрольно пасущийся скот приучит его питаться неправильно. Он станет чаще и ближе подходить к домам, что может привести к трагедии», — прокомментировал директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов.
Как подчеркнул Кузнецов, деревня Сергеевка — единственная в Мелеузовском районе Башкирии, где жители, несмотря на многократные разъяснения и предупреждения, продолжают выпускать домашних животных пастись без присмотра. Они игнорируют республиканский закон, согласно которому «прогон скота осуществляется под обязательным надзором владельцев или лиц, ими уполномоченных».

 

Галина Бахшиева

Теги: медведь, овцы
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