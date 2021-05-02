МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и заморозках
МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и заморозках Фото: Олег Яровиков
Ночью и утром 3 мая в северных и горных районах Башкирии ожидается сильный ветер порывами до 27 м/с и заморозки в воздухе и на поверхности почвы, температура воздуха составит 0,-3°. Об этом предупреждает МЧС по РБ и просит жителей республики соблюдать меры безопасности.По данным Башгидромета, на территории Уфы и республики 3 мая ожидается небольшой дождь. Ветер северный с переходом на юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Днем температура воздуха составит +16...+21 градус.
Единый номер вызова экстренных служб – 112.