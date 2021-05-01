Фото: администрация Уфы, Валерий Шахов





Фото: администрация Уфы, Валерий Шахов

В Уфе запустили все 23 городских фонтана, сообщили в мэрии. Традиционно их включают 1 мая. Продолжительность работы фонтанов определена в зависимости от разных факторов — значимость объекта, их местоположение, времени суток и интенсивности посещения людьми.

Фонтаны будут включаться в диапазоне от 08.00 до 14.00, и выключаться в период от 20.00 до 24.00.

Обслуживающий фонтаны ГУП «Горзеленхоз» предоставил график их работы, напомнив, что при скоплении народа нужно надевать маски.