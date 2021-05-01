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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минздраве РБ напомнили о режиме работы поликлиник и пунктов вакцинации

ОБЩЕСТВО

В Минздраве Башкирии напомнили о графике работы поликлиник и амбулаторий в майские праздники.

— 2 мая – воскресенье с 08:00 до 16:00 часов — вакцинация взрослого населения от COVID-19;

— 3 мая – по графику субботы – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00;

— с 4 по 7 мая – по графику рабочего дня;

— 8 мая – по графику субботы – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00;

— 9 мая – праздничный день – с 08:00 до 16:00 вакцинация;

— 10 мая – по графику субботы – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00 часов;

— 12 мая – рабочий день, сокращенный на 1 час;

— 13 мая – праздничный день – с 08:00 до 17:00, с приемом вызовов до 16:00.

С 1 по 10 мая будет организована плановая госпитализация пациентов в соответствии с графиками госпитализации.

Все 155 пунктов вакцинации от коронавируса, включая мобильные, будут работать ежедневно.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, будут работать в круглосуточном режиме. Бригады скорой медицинской помощи, травмпункты и дежурные службы медицинских организаций будут работать в усиленном режиме.

 

ИА «Башинформ»

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