В башкирском Благовещенске провалился грунт, образовалась яма диаметром шесть метров
В башкирском Благовещенске произошел обвал грунта. В огороде, в нескольких метрах от жилых домов образовалась яма диаметром шесть метров и глубиной 2,5 метра.
Ее обнаружили местные жители утром 1 мая.
«В настоящее время занимаемся вырубкой посадки, чтобы оградить место провала. В ближайшее время, после выяснения причин обвала грунта, займемся ликвидацией последствий. Угрозы людям и зданиям нет», — сообщил «Башинформу» глава администрации Благовещенска Олег Голов.
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