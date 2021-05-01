В башкирском Благовещенске провалился грунт, образовалась яма диаметром шесть метров

В башкирском Благовещенске произошел обвал грунта. В огороде, в нескольких метрах от жилых домов образовалась яма диаметром шесть метров и глубиной 2,5 метра.

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