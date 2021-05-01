В Уфе три дня будет частично перекрыто движение

Во время проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, в Уфе будут временно перекрыты дороги.

Движение будет ограничено 5 мая с 18 до 21.30 по проспекту Октября от бульвара Саид-Галиева до улицы Кольской; на Северном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной; Южном проезде от проспекта Октября до улицы Новогорной; улице Новогорной от Южного до Северного проезда.

Проезд для автомобилей будет запрещен 7 мая с 18.00 ч. до 21.30 часов по проспекту Октября от улицы Шафиева до улицы Кольской; по Северному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной; Южному проезду от проспекта Октября до улицы Новогорной; улице Новогорной от Южного до Северного проезда.

9 мая для проведения торжественного прохождения военнослужащих и механизированной колонны военной техники с 8 до 12 часов движение будет закрыто

— по проспекту Октября от улицы 50 лет СССР до улицы Кольской;

— Северный проезд от проспекта Октября до улицы Российской;

— Южный проезд от проспекта Октября до улицы Комсомольской;

— улица Новогорная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда.

На время действия ограничений движения на указанных участках изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Кроме того, 9 мая с 7 до 11 часов будет ограничено движение транспорта на парковке перед парком Победы по улице Комарова.

Схемы перекрытий и пути объезда опубликованы на сайте уфимской мэрии.