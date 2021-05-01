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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Сургуте открыли башкирский класс

ОБЩЕСТВО

В Сургуте, на базе школы №25 открыли класс по изучению башкирского языка.

Ученики от 6 до 14 лет смогут посещать уроки по родному языку благодаря местной башкирской национально-культурной автономии. Площадку предоставили в мэрии Сургута бесплатно.

В классе уже занимаются 25 человек – это две возрастные группы. По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Сургуте проживает больше пяти тысяч башкир.

Как сообщает издание СИА-пресс, ранее инициативные родители автономии выступили с просьбой о создании класса с углубленным изучением национальной культуры. Представители башкирской диаспоры обратились с этой просьбой в департамент образования города.

«Современные дети с удовольствием изучают башкирский язык и культуру», – передает издание слова председателя общественной организации башкирской национальной культурной автономии в Сургуте Зульфиры Италмасовой.

 

ИА «Башинформ»

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