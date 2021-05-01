Потерявшихся в Кумертау детей нашли
Поиски потерявшихся в Кумертау Артура и Дианы Рахматуллиных прекращены. Дети живы.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
Сообщение о поиске было опубликовано вечером 30 апреля. Поздно ночью стало известно, что детей нашли.
О местонахождении детей не сообщается.
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