В Башкирии в 43 районах приступили к посевной кампании
В Башкирии 43 района приступили к посевной кампании.
По данным на 30 апреля яровыми культурами засеяно 114 тысяч гектаров, всего планируется занять 2,1 млн гектаров.
Он пообещал, что в дальнейшем аграриям республики также будет оказываться помощь в обновлении парка техники.
«Работы очень много. Но глядя на то, какие агрегаты трудятся на наших полях, понимаешь, что с этой задачей наши хлеборобы справятся. Это уже не устаревшие тракторы с сеялками, а современные навороченные машины», — написал глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.
«Всего за три месяца 2021 года наши сельхозпроизводители приобрели 778 единиц техники и оборудования на сумму более 1,8 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже сегодня с помощью тех агрегатов, которые есть в хозяйствах республики, можно засевать свыше 100 тысяч га в сутки», — написал руководитель республики.
Он пожелал сельчанам хорошей погоды и поздравил с наступающим праздником.