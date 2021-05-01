В Башкирии в 43 районах приступили к посевной кампании

В Башкирии 43 района приступили к посевной кампании.

По данным на 30 апреля яровыми культурами засеяно 114 тысяч гектаров, всего планируется занять 2,1 млн гектаров.

«Работы очень много. Но глядя на то, какие агрегаты трудятся на наших полях, понимаешь, что с этой задачей наши хлеборобы справятся. Это уже не устаревшие тракторы с сеялками, а современные навороченные машины», — написал глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Он пообещал, что в дальнейшем аграриям республики также будет оказываться помощь в обновлении парка техники.

«Всего за три месяца 2021 года наши сельхозпроизводители приобрели 778 единиц техники и оборудования на сумму более 1,8 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уже сегодня с помощью тех агрегатов, которые есть в хозяйствах республики, можно засевать свыше 100 тысяч га в сутки», — написал руководитель республики.

Он пожелал сельчанам хорошей погоды и поздравил с наступающим праздником.