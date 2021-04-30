Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о повышенной готовности
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки в антикоронавирусный указ.
Как сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».
В первую неделю мая всем рекомендуется воздержаться от посещения мест массового скопления людей (площади, парки, скверы).
Согласно опубликованной информации, предпринимателям предписано проводить дезинфекцию транспорта, объектов торговли.
Также ожидаются массовые проверки соблюдения масочного режима: органам госвласти поручено усилить контроль за соблюдением обязательного использования СИЗов и социальной дистанции.