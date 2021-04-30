Во время майских каникул в торговых центрах Уфы пройдут социальные акции

Во время майских каникул в торговых центрах Уфы запланирован ряд социальных мероприятий для горожан.

2 мая

ТРК «Семья» (пр. Октября, 34) приглашает на праздник Пасхи. Мастер-класс по раскраске яиц, флешмобы, конкурсы и игры.

9 мая

В 14.00 в Лайфстайл центре «Башкирия» (ул. Менделеева, 205а) пройдет патриотический концерт с участием детских творческих коллективов.

В ЦТиО «Простор» (ул. Жукова, 29) — Праздничный концерт, игры для детей, бесплатный аквагримм, подарки, танковые бои (игра), бесплатная солдатская каша, фотосессия, раздача георгиевских лент, тематическое музыкальное оформление.

В центральном атриуме ТРЦ «Планета» (ул. Энтузиастов, 20) в с 14.00 до 16.00 состоится концерт Духового оркестра МВД (репертуар – песни военных лет).

В ТРЦ «Акварин» (ул. Ферина, 29)

С 10.00 до 15.00 часов состоится выставка ретро авто перед ТРЦ со стороны входа с парковки.

С 11.00 начнет работу полевая кухня — раздача каши.

С 11.30 до 13.30 Живая музыка (Репертуар – песни военных лет). Место перед ТРЦ со стороны входа с парковки, в случае дождя переносится на 3 этаж рядом с «Детским миром».

В течение дня тематическая фотовыставка на 3 этаже.