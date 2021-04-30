В Башкирии прекращено уголовное дело в отношении адвоката Булата Юмадилова

Следственным управлением прекращено уголовное дело в отношении бывшего президента Адвокатской палаты республики Булата Юмадилова.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения денежных средств из бюджета негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Республики Башкортостан», путем выделения их на ремонт арендованного помещения, принадлежащего теще президента Адвокатской палаты республики Булата Юмадилова.

В ходе расследование данного уголовного дела в действиях президента Булата Юмадилова установлены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в декабре 2014 года президент Адвокатской палаты республики, в целях обогащения себя и членов своей семьи, при решении вопроса о выборе помещения для аренды в целях размещения аппарата палаты, при наличии альтернативных вариантов, представил на рассмотрение Совета Адвокатской палаты республики единственный вариант помещения, незаконно утаив сведения о том, что его собственником является мать его супруги. Также он скрыл информацию о том, что помещение является непригодным для размещения и требует ремонта, а также, что арендная плата значительно завышена по сравнению со среднерыночной.

Помещение было арендовано, там был сделан ремонт на 3,7 млн рублей. Аналогичным образом в 2016 году обвиняемый организовал аренду второго помещения по завышенной цене, также принадлежащего матери его супруги.

Всего в период с 2014 по 2019 годы, в связи с арендой помещений по заведомо завышенной стоимости, необоснованно израсходовано более 7,4 млн рублей. В результате преступных действий Булата Юмадилова причинен существенный вред Адвокатской палате республики.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ, относятся к делам частного обвинения, то есть возбуждаются по заявлению руководителя организации, которой причинен вред или с его согласия, если указанными действиями не причинен вред интересам других организаций, а также интересам общества или государства. Учитывая вышеизложенное, следствием приняты меры к истребованию у Совета Адвокатской палаты республики согласия на возбуждение в отношении Булата Юмадилова уголовного дела, в чем было отказано.

Тем не менее, следствием было установлено, что противоправными действиями Булата Юмадилова нанесен репутационный ущерб органам адвокатуры Республики Башкортостан, а также охраняемым законом интересам общества путём создания в обществе в целом и отдельной социальной группе – адвокатском сообществе не соответствующего закону мнения о том, что президент Адвокатской палаты республики вправе распоряжаться вверенными ему средствами организации в своих личных корыстных интересах и произвольно нарушать установленный федеральным законодательством антикоррупционный порядок заключения сделок.

Следователи применили предусмотренный законом в данном случае общий порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения без заявления или согласия руководителя организации, которой причинен вред, поскольку существенный вред также причинен интересам граждан, общества и государства.

В июле 2020 года Булату Юмадилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ. Он отстранен от занимаемой на тот момент должности вице-президента Адвокатской палаты республики.

На завершающей стадии расследования, до начала ознакомления с материалами уголовного дела, стороной защиты обжаловано в суд постановление о возбуждении уголовного дела.

Постановлением Советского районного суда Уфы, без рассмотрения дела по существу в судебном заседании и оценки всех собранных доказательств, указанное постановление признано незаконным и необоснованным, в связи с отсутствием заявления о возбуждении уголовного дела руководителя организации, которой причинен ущерб.

В обосновании принятого решения указано, что наступившие в результате преступных действий Булата Юмадилова последствия, в виде существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, подрыва авторитета адвокатуры, как института гражданского общества, предназначенного для оказания гражданам квалифицированной юридической помощи, деятельность которого должна основываться на принципе законности, материалами уголовного дела не подтверждены.

Вышеуказанное решение суда обжаловано в суд вышестоящей инстанции. Судом апелляционной инстанции решение районного суда оставлено без изменения. Шестым кассационным судом общей юрисдикции отказано в рассмотрении внесенного представления прокуратуры республики.

В связи со вступлением в законную силу решения Советского районного суда г. Уфы дальнейшее уголовное преследование Булата Юмадилова по ч. 1 ст. 201 УК РФ невозможно, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено.

«Кроме того, следствием установлено, что в вышеуказанных действиях Булата Юмадилова и иных лиц из числа руководства Адвокатской палаты республики отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в связи с тем, что в вышеописанных событиях не содержится такого обязательного признака хищения, как безвозмездное изъятие чужого имущества, поскольку помещения были реально предоставлены в аренду для нужд Адвокатской палаты республики», — отметили в пресс-службе Следкома Башкирии.