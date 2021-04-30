Фото: источник В Уфе из-под земли забил «фонтан» Фото: источник

В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон, недалеко от гипермаркета «Лента» 30 апреля произошло «водное» ЧП. В распоряжении агентства «Башинформ» оказалась видеозапись, на которой видно, как экскаватор копает землю. По предварительным данным источника «Башинформа», спецтехника ковшом повредила трубу, из которой забил «фонтан».

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием в пресс-службу «Уфаводоканала». Как только мы его получим, то обязательно опубликуем.

Днем ранее именно в микрорайоне Кузнецовский затон маленькая девочка угодила в колодец, так как люк был не закреплен.