Фото: Олег Яровиков Вопросы к БСК и разруха на «Уфахимпроме»; ввели новые льготы – неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров рассказал об увеличении бюджетных мест в вузах; федеральный чиновник приехал в Башкирию «исправлять ситуацию»; на высокопоставленного полицейского завели уголовное дело; глава закрытого города досрочно покинул свой пост; претензии к золотодобытчикам в Баймаке. Все главные новости недели – в материале ИА «Башинформ».

В вузах стало больше бюджетных мест

В 2022/2023 учебном году Минобрнауки РФ выделило вузам Башкирии 13,6 тысячи бюджетных мест. Это на 2338 мест больше, чем годом раньше. «Здорово, что еще больше молодых людей смогут учиться на бюджете – это добавит конкурентоспособности нашим вузам», — написал об этом в соцсетях глава региона Радий Хабиров. Больше всего бюджетных мест у Уфимского нефтяного университета — 3087. Медуниверситет сможет принять 1853 бюджетников, плюс 261 по сравнению с предыдущим годом; педуниверситет – 1770, плюс 79. Хабиров выразил уверенность, что в будущем контрольные цифры приема в вузах республики будут тоже расти. «А еще я уверен, что Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, который мы создаем в Башкортостане, повысит престиж нашего высшего образования и привлечет к нам таланты со всей страны», — написал он.

БСК не занималась экологией, теперь все будет под жестким контролем

Об этом 28 апреля во время рабочего визита в Башкирию заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, ознакомившись с деятельностью «Башкирской содовой компании». «Здесь очень большая проблема рекультивации шламонакопителей, много других сложностей. И мы будем требовать немедленных действий по решению этих вопросов», — отметила она. Ежегодно на предприятии образуется более 50 тысяч тонн отходов, в том числе высокотоксичных. Главу Росприроднадзора возмутил доклад гендиректора БСК о природоохранной деятельности. По его словам, БСК за пять лет потратила на это 5 млрд рублей. Но, как отметила Радионова, не видно, куда потрачены такие большие средства. «Вы под видом охраны природы тратите деньги на все, что угодно», — заявила Радионова. По ее мнению, БСК пользуется дарами природы, совершенно не заботясь о ее сохранности. «Вы не проводили больше 59 лет рекультивацию шламонакопителей, проект должен быть разработан и быть до конца года у меня на столе», — сказала чиновник, пригрозив отзывом международных сертификатов качества продукции.

По словам Светланы Радионовой, она приехала в Башкирию «исправлять ситуацию». Она побывала на производственных объектах и оценила экообстановку в Салавате, Стерлитамаке, Учалах. «Регион нагружен промышленными предприятиями и здесь надзор должен быть более серьезный», — пояснила чиновник. Так, объем выбросов загрязняющих веществ в Салавате за 2020 год составил 38,5 тысячи тонн, это третий показатель после Уфы и Стерлитамака. Результаты мониторинга по выбросам глава Росприроднадзора предложила публиковать в СМИ вместе с прогнозом погоды.

29 апреля, посетив бывшие площадки «Уфахимпрома», ставшего причиной фенольной катастрофы в Уфе в 1990 году, руководитель Росприроднадзора заявила, что 140 гектаров загрязненной диоксиносодержащими отходами территории должны быть убраны. На это потребуется 25,4 млрд рублей.

«Это как после войны, редко где такие площадки встретишь. Здесь разруха», — заметил премьер-министр Андрей Назаров. За последние годы в Башкирии выявлен экологический ущерб на 700 млн рублей. «Мы сами заинтересованы в объективном аудите экологических проблем на наших промышленных предприятиях», — сказал руководитель администрации Главы РБ Александр Сидякин по итогам инспекции Росприроднадзора.

Заработала первая криптобиокабина

В МФЦ на Новомостовой в Уфе заработала первая в Башкирии криптобиокабина для оформления загранпаспортов. Программно-технический комплекс оснащен цифровой фотокамерой, системой бестеневого освещения и сканерами отпечатков пальцев и документов. Такой комплекс автоматизирует процесс сбора биометрических данных граждан, решивших оформить загранпаспорт нового поколения. До запуска криптобиокабины заявление на загранпаспорт нового образца в МФЦ можно было подать всего один день в неделю. Сейчас — шесть дней в неделю. Скоро криптобиокабины появятся в МФЦ еще 10 городов Башкирии.

Как жители Уфы объявили голодовку и сразу ее прекратили

28 апреля в Уфе жители дома №5 по улице Конституции объявили голодовку в знак протеста против строительства высотки во дворе их дома. После того, как с горожанами встретился мэр Уфы Сергей Греков, активисты голодовку прекратили. «Мэр обещал в короткий срок разобраться в ситуации и провести служебное расследование со всеми последствиями для исполнителей. В феврале 2021 года администрация Уфы направила в адрес застройщика ПСК-6 предостережение о приостановке стройки», — сообщил заммэра Алексей Дербеко. Как выяснил «Башинформ», многоэтажный дом по улице Конституции, 5, находится в квартале застройки компании ПСК-6, принадлежащей депутату Андрею Носкову.

Ранее в Уфе также после протестов жителей остановили возведение высотки на улице Ш. Руставели, 5.

Новые льготы

В Башкирии ввели новые льготы по транспортному налогу. По закону, принятому депутатами Госсобрания, на 50% снижен транспортный налог для многодетных семей на автомобили с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил. За менее мощные автомобили многодетные семьи транспортный налог не платят. Для владельцев автомобилей на газомоторном топливе льгота по транспортному налогу продляется еще на три года. 50% суммы налога будут платить физлица – владельцы автомобиля на газе, организации, владеющие грузовиками на газомоторном топливе, а также перевозящие пассажиров автобусами на газе.

При этом в Башкирии вырастет стоимость эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянках. Стоимость перемещения легкового автомобиля на спецстоянку с нынешних 1500 рублей увеличится до 2135 рублей, хранения — с 25 рублей в час до 51 рубля.

На высокопоставленного полицейского завели уголовное дело

Прокуратура Башкирии выявила незаконные действия при расследовании уголовного дела. Установлено, что в производстве ГСУ МВД по РБ находится уголовное дело по фактам мошенничества сотрудниками автосалона «КамаАвтоТорг», которые причинили ущерб 285 гражданам на 40 млн рублей под видом продажи машин. Для возмещения ущерба потерпевшим следователем наложен арест на 42 автомобиля, которые признаны вещественными доказательствами по делу. «Начальник отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по РБ, вступив в сговор со своим знакомым адвокатом, представлявшим интересы собственников автосалона, злоупотребляя должностными полномочиями, изъял у подчиненного следователя уголовное дело и принял к своему производству. На основании поддельных документов, представленных адвокатом, полицейский отменил решение следователя о признании автомашин вещественными доказательствами и обеспечительную меру в виде ареста. В итоге автомобили были проданы третьим лицам, а потерпевшие лишились возможности на возмещение ущерба», — сообщили в прокуратуре.

В отношении начальника отдела возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Также прокуратура выявила, что руководитель отдела и его супруга в 2016 и 2018 годах на неустановленные доходы приобрели коттедж в 320 «квадратов», участок в Уфимском районе, квартиру в элитном доме в Уфе, а также два «Мерседеса» на 18 млн рублей. В итоге предъявлен иск об обращении имущества в доход государства и взыскании стоимости реализованных автомобилей и квартиры.

COVID-19: волонтера наградили посмертно, на грани роста

27 апреля Владимир Путин наградил посмертно орденом Пирогова волонтёра из Чишминского района Башкирии Радика Асфандиярова, погибшего в марте от коронавируса. Радик Асфандияров совершил более 100 выездов по доставке продуктов и лекарств больным COVID-19. 28 апреля госнаграду вручили супруге волонтёра. Также по указу президента РФ госнаграды получили врачи скорой помощи Башкирии.

На сегодня в Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 35,3 тысячи человек, 448 из них умерли, в том числе 18 за эту неделю. Сейчас в республике ковидом болеет 1 971 человек.

Полностью привиты от COVID-19 164 тыс. жителей региона. С 26 апреля им начали выдавать знаки отличия «Я вакцинирован». По словам главы Роспотребнадзора по республике Анны Казак, «мы сейчас на грани того, чтобы не начать расти заболеваемости», так как «сейчас очень тревожная ситуация в мире». «Будет ли рост заболеваемости коронавирусом», зависит «от того, как мы отдохнем эти десять дней», заявила она.

По указу президента РФ с 1 по 10 мая объявлены в стране выходными. Как в длинные майские праздники будут работать поликлиники и пункты вакцинации в Башкирии – здесь.

Досрочная отставка главы закрытого города и новые назначения

27 апреля мэр Уфы Сергей Греков сообщил о новых кадровых назначениях. Вице-мэром Уфы по социальным вопросам вместо Алины Сулеймановой стала начальник Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева. Она будет курировать вопросы опеки и попечительства, образования и культуры. Начальником контрольного управления мэрии стал Винер Алибаев, ранее работавший замглавы в Учалах.

Также 27 апреля досрочно сложил свои полномочия глава ЗАТО Межгорье Илья Терехов. Он был назначен на эту должность в 2019 году после отставки Виктора Панченко.

«Золотой» протест в Баймаке

Деятельность золотодобывающей компании «Таналык» в Башкирии нанесла ущерб почвам в Баймакском районе на полмиллиарда рублей. Бывший гендиректор ООО «Таналык» Станислав Горбатенко обещал, что рекультивация местности будет выполнена после окончания лицензии. Однако местные жители не дождались обещанного, рекультивация не проводилась даже на выведенных из обращения участках. 24 апреля вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов встретился с активистами, протестующими против варварского отношения к природе со стороны золотодобывающей компании, и дал ряд поручений. Так, в недельный срок компания должна предоставить проект рекультивации месторождения и начать работы, а также принимать активное участие в соцподдержке местного населения. «Мы также договорились, что будет создана рабочая группа по общественному контролю за деятельностью предприятия», — рассказал Бадранов.

21 апреля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал действовать жестко в сфере охраны окружающей среды. «Получил прибыль за счет природы — убери за собой», — сказал Путин.

ООО «Таналык» зарегистрировано в Москве. Выручка ООО в 2019 году составила 76,6 млн рублей.