В Уфе с Днем Победы поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"





Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы в региональном исполкоме «Единой России» наградили ветерана Великой Отечественной войны Сагмана Вахитова. Он стал героем видео ролика первичного отделения партии «Дружное» Советского района города Уфы в рамках конкурса «Поклонимся великим тем годам».

Ветерану Сагману Файзрахмановичу в этом году исполняется 100 лет. Он рассказал о годах войны, о сослуживцах.

«К нам в учебку периодически приезжали из разных частей, набирали солдат. К июню остались те, кого никуда не взяли — кто кривоват, кто слеповат. У меня зрение было слабоватое. И вот 19 июня 1941 года из Днепропетровска приехал руководитель лётной школы. Я с командиром взвода дружил, у него жена болела, и я им по дому помогал. И вот он мне говорит, чтобы я записался в лётчики. А командир роты увидел мою фамилию и удивился: «Как Вахитова в лётчики — он же слепой!» Но командир взвода за меня заступился, сказал, что на последних стрельбах у меня был хороший результат. Так меня и взяли. День Победы мы встретили недалеко от Праги — в Градец-Кралове. Когда нам объявили о том, что война окончена, для нас это была огромная радость. Хотя мы уже знали, что вот-вот этот день наступит. Но и после Дня Победы война продолжалась», — отметил ветеран.

Сагман Файзрахманович Вахитов родился 23 декабря 1921 года в деревне Кудашево Бураевского района в семье крестьян. Всего их было 6 детей. После окончания 4 класса приехал к брату в Уфу, поступил в школу № 14 в 5 класс. После школы поступил в педагогическое училище на дошкольное отделение, потом перевелся на школьное отделение начальных классов. За отличную учебу был награжден комплектом книг художественной литературы.

В 1938 году поступал в Башгоспединститут имени Тимирязева на физико-математический факультет, но сдал физику на «удовлетворительно» и не прошел вступительные экзамены. Экзаменационная комиссия предложила обучаться на литературном факультете башкирского отделения, согласился. Нашему герою повезло учиться в одной группе с башкирским поэтом Назаром Наджми. В студенческие годы Сагман активно занимался спортом, катался на лыжах, участвовал в общественной жизни, получил значок ГТО, ГСО, Ворошиловский стрелок и другие.

В 39 — 40-х годах началась советско-финская война. 26 июня 1940 года вышло постановление об оплате учебы в высших учебных заведениях. Сагман Файзрахманович решил со своим одногруппником – однофамильцем пойти в армию, так как оплачивать обучение у их семей не было возможности. Пришли в военкомат. Начальник Саратовского пехотного училища предложил ехать с ним и учиться на пехотинцев, отказались. Пришли в третий раз проситься в армию, на этот раз повестку дали в город Щучино в Белоруссию. Отправился служить добровольцем, определили в роту, где все солдаты были с незаконченным средним и высшим образованием. Рота жила в синагоге, спали на 3-х этажных нарах, стелили солому.

В мае 1941 года подняли по тревоге, НКВД закрыло синагогу, сказали забирать вещи и погнали на запад по лесам и болотам. Остановились в селе Домброво, где Сагман Файзрахманович служил связным у командира и жил с поляками в пожарной части на 2-ом этаже. Командир взвода отправил своего связного учиться в Летное училище в Днепропетровск. Пока ехали в Минск на поезде, по радио объявили о начале войны.

В первые месяцы войны Сагман служил в Военно-авиационной школе города Днепропетровска. Днем изучал теорию, ночью летал на самолете У-2, учился на «отлично».

Далее был направлен в Челябинск для обучения на танкиста, так как на фронте чувствовалась острая их нехватка, где обучился на механика-водителя тяжелых танков КВ. В 1942 году Сагман уже воевал в составе 11 отдельного тяжелого танкового полка под Старой Руссой. За выполнение сложного спецзадания получил благодарность Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина и знак мастера вождения тяжелых танков.

В 1943 году получил осколочное ранение в ногу на северо-западном фронте, лежал в госпитале. В период реабилитации учил вождению танков курсантов, а в 44-м году снова сел в танк ИС и воевал на I Украинском фронте.

Далее штурм Берлина, участие в различных боях, в том числе, в освобождении Праги. Победу встретил в Праге, где стал свидетелем торжественной демонстрации, посвященной долгожданной победе.

После войны служил 2 года в Австрии и Германии. Демобилизовался в 1947 году в звании старшего техника-лейтенанта гвардии. Награжден орденами Отечественной войны I-II степени, медалями «За участие в Великой Отечественной войне», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», двадцатью юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда». Вернулся в Уфу и восстановился на 3 курс педагогического института.

В 1949 году окончив его, работал инструктором и помощником председателя Совета Министров Насыра Уразбаева. С 1951 года работал в школах директором, завучем. В общем 42 года посвятил педагогической деятельности. В этом же году женился на учительнице начальных классов.

За 50 лет счастливой семейной жизни вместе воспитали двоих детей. Сагману Файзрахмановичу сейчас исполнилось 99 лет, проживает с дочкой, имеет внука и 2-х правнуков. Как сегодня сказал сам ветеран: «надеюсь в этом году отметить свой вековой юбилей и буду ждать следующий юбилей нашей Великой Победы».

Секретом долголетия и оптимизма своего отца поделилась его дочь:

«Отец никогда не сидит без дела, он всегда чем-то занят, помогает на кухне, следит за политическими и экономическими новостями, любит футбол и является активным болельщиком уфимской команды. Много читает, летом ездит в сад и по мере сил и возможностей занимается огородными работами».

Сам Сагман Файзрахманович поясняет, что он всю жизнь чему-то учился, не пренебрегал никакой работой: нужны были танкисты – учился на танкиста, нужны были портные – освоил и эту профессию. Ветеран ВОВ окружен заботой родных, хорошо себя чувствует и даже шутит.