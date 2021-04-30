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Школьники Башкирии прошли в финал национального чемпионата WorldSkills Russia

ОБЩЕСТВО
Фото: газета «Туймазинский вестник»

Школьники Башкирии прошли в финал национального чемпионата WorldSkills Russia Фото: газета «Туймазинский вестник»

В Ингушетии прошли всероссийские отборочные соревнования национального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» – Итоги года. В них приняли участие две команды Башкирии из города Туймазы: третьекурсники юридического колледжа Юлия Тимиргалина, Ильмира Садыкова, Чулпан Камаева, Наджибулло Шафиев, Айдар Юмагузин и ученики гимназии № 1 – восьмиклассники Азамат Салимгареев, Давид Ахуньянов, Эмиль Аминев и девятиклассники Реналь Варин, Азат Гибадуллин. Гимназисты заняли в «юниорке» первое место, а студенческая команда среди 21 российской команды стала седьмой.

К национальному чемпионату ребята готовились четыре месяца – после победы обеих команд в декабре прошлого года на региональном этапе. Особенно радовались своему чемпионству школьники, ведь «юниорка» в этой компетенции проводилась впервые, рассказала корреспонденту газеты «Туймазинский вестник» главный эксперт компетенции «Правоохранительная деятельность (полицейский)» у юниоров Ксения Токарева.

«Ребята изначально были настроены на результат, а с увлечёнными детьми и работать интереснее. К тому же они все занимаются в объединении «Юный стрелок» ДД(Ю)Т, базирующийся в гимназии № 1. Там тир соответствует всем современным требованиям, – говорит эксперт. – Осенью организаторы движения «Worldskills Russia» предложили провести соревнования по нашей компетенции и среди юниоров до 16 лет – раньше участвовали только студенты колледжей. Раз в гимназии № 1 действует кружок по стрельбе, предложила идею участия директору Румилю Аюпову. Он её поддержал. В этой победе огромная заслуга самих ребят, потому что компьютерным играм они предпочли усиленные тренировки к соревнованиям, которые в основном проходили в нашем колледже».
Всероссийские отборочные соревнования национального чемпионата, ставшие завершающими для этой компетенции, проходили на базе пожарно-спасательного колледжа. Ребятам в эти дни предстояло отличиться в 20 заданиях, среди которых были составление робота в компьютерной программе, дактилоскопирование, стрельба из пистолета Макарова, сборка и разборка автомата Калашникова, применение средств индивидуальной защиты, изготовление гипсовых слепков в различном грунте, проведение обыска квартиры, досмотра правонарушителя, оформление ДТП, оказание первой медпомощи и другие.

У студентов было больше и соперников, и заданий. Вместо 20 как у «юниоров» им необходимо было выполнить 23. Студенты показали хорошую подготовку, крепкие знания, ловкость, логическое мышление.

Юридический колледж отличился не только в номинации «Правоохранительная деятельность (полицейский)», но и в компетенции «3D моделирование для компьютерных игр». Также победив в «регионалке», второкурсник Кирилл Танакбаев вместе с наставником, преподавателем компьютерных технологий Юлией Салимзяновой, побывали на всероссийских отборочных соревнованиях в Якутии. Результаты чемпионата будут известны в течение двух недель, но Кирилл уже автоматически прошёл на национальный чемпионат, который состоится в июле в Уфе.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Ворлдскиллс
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