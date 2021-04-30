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Синоптики сообщили, какой будет погода в Башкирии в мае

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили, какой будет погода в Башкирии в мае Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили, какой будет погода в Башкирии в мае.

По данным специалистов Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в республике ожидается на один градус выше нормы. Норма в этом месяце для нашего региона составляет +12,5 градусов.

Количество осадков прогнозируется также меньше нормы (30-50 мм).

В субботу, 1 мая ожидается 15, 20 градусов тепла. Ночью в отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°.

2 мая местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный умеренный, в отдельных районах шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью составит +4,+9 градусов, днем +11,+16°, по югу до +21 градуса.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
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