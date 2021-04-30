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В Башкирии 1 мая ожидаются заморозки и шквалистый ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии 1 мая ожидаются заморозки и шквалистый ветер Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупреждает жителей региона о сильных порывах ветра и заморозках. По данным синоптиков, 1 мая местами по республике ожидаются порывы ветра до 16-21 м/с, ночью и утром в северных и горных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5 градусов.

В этот день существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0,+5 градусов, днем +15,+20.

«При усиление ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередач», — предупредили в МЧС по РБ.

При скорости ветра 20,8-24,4 м/с возможен срыв плохо укрепленной кровли с крыш домов и падение конструкций (баннеров, дорожных знаков, металлических цельных профилированных или поликарбонатных листов), гнутся большие деревья, ломает (валятся) тонкие деревья. Возможен порыв линий электропередач. Порыв такого ветра сможет сбить с ног пятиклассника, детям лучше оставаться дома.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ, погода
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