Фото: Валерий Шахов В Башкирии пасхальные службы в храмах пройдут с соблюдением эпидтребований Фото: Валерий Шахов

2 мая православные Башкортостана, наряду со своими единоверцами в России и во всем мире, отмечают один из самых главных христианских праздников — Пасху.

Для верующих Пасха — это вознесение Иисуса Христа — первая победа жизни над смертью.

В храмах республики первые праздничные богослужения начнутся вечером 1 мая с 23.30 часов, сообщили в Уфимской епархии. В полночь по традиции пройдут крестные ходы, символизирующие шествие апостолов и жен мироносиц. Богослужения продолжатся утром. 2 мая в Кафедральный собор и другие храмы будет доставлен благодатный огонь, снизошедший в храме Гроба Господня.

В этом году в связи с пандемией по коронавирусу все пасхальные богослужения в храмах будут проходить в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора. Прихожане должны будут соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках.

«В прошлом году в Пасху из-за ситуации с коронавирусом мы практически в одиночестве молились, прихожане не допускались. В этом году, слава богу, люди имеют возможность прийти в храмы, — рассказал отец Евгений. — Но, посещая храм, не забываем о мерах предосторожности. И маски обязательны, и дистанция. Продолжаем беречь друг друга. Стараемся исполнять все требования, чтобы ни в коем случае не было никаких вспышек».

В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста. Главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа. Кулич — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Вся пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

«К Пасхе мы готовимся весь год: духовно, телесно — многие постились. В этот праздник вспоминаем вознесение Христа, празднуем, переживаем это евангелистское событие. Это начало нашего спасения, каждого человека, кто верует в воскресение Христа и в бессмертие души. Это дает нам уверенность. что Христос, воскресший более 2 тысяч лет назад, имеет участие в нашей жизни, помогает нам. И мы не просто веруем в это событие, но и стараемся жить так, чтобы эта вера помогала нам приблизиться к Богу. В этот день мы не только освещаем куличи, ходим на службы, но и стараемся обязательно праздник отметить добрыми делами — помочь нуждающимся, посетить больных», — добавил отец Евгений.