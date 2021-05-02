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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ребенка, которого забрали в детдом из-за отсутствия туалета в доме, вернут маме

ОБЩЕСТВО
Фото: АНО &quot;Радуга добра&quot;

Фото: АНО &quot;Радуга добра&quot;

В Башкирии 12-летний Ваня, которого забрали из семьи в детский дом, вернется домой. В детдом ребенка органы опеки отправили из-за плохого ремонта — в родительской квартире не было унитаза и не функционировала ванна.﻿

Тогда мальчик обратился к волонтерам АНО «Радуга добра» и написал им письмо о помощи.

Разобравшись в ситуации, в АНО «Радуга добра» рассказали, что женщина не имеет пристрастия к спиртному. Ее зарплаты же в 14 тысяч рублей не хватало, чтобы провести в квартире ремонт, она выплачивает кредит за окна и покупает еду. ﻿

Накануне стало известно, что волонтеры провели ремонт в квартире: отремонтировали санузел, установили сантехнику, очистили канализацию. В комнатах ремонт на стадии завершения, добровольцы помогают с их обустройством, сообщили в Минтруда Башкирии.

﻿В Центре содействия семейному воспитанию «Виктория» маме оказывается психолого-педагогическая, социально-педагогическая и юридическая помощь.

«Мама настроена решительно на восстановление. Активно и охотно идёт на контакт. Регулярно навещает ребёнка, участвует в его жизни», — сообщили в министерстве агентству «Башинформ».

Сейчас ребёнок прошёл собеседование в Ишимбайский кадетский корпус, готовится к сдаче вступительных экзаменов.

«Параллельно ведётся сбор документов на снятие ограничения в родительских правах мамы. В мае запланирована подача иска в суд по мере предоставления мамой недостающих документов. Помощь оказывается специалистами центра (детского дома)», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2019 году семью признали находящейся в социально опасном положении. ﻿Специалисты в целях контроля ежемесячно выезжали по адресу проживания. Впоследствии комиссия по делам несовершеннолетних решила о поместить ребёнка в социальный приют. По решению суда в декабре 2020 мать ограничили в родительских правах. В Минтруде тогда пояснили, что в случае ограничения в родительских правах дети помещаются под надзор в организации для сирот. В Стерлитамаке — это центр содействия семейному воспитанию «Виктория».

 

Виктория Заяц

Теги: детдом, Минтруда РБ
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