Фото: соцсети | Видео: соцсети В Уфе прокуратура нашла виновных в инциденте с упавшим в колодец ребенком Фото: соцсети | Видео: соцсети

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку по видео, размещенному в социальных сетях, о падении ребенка в смотровой колодец.

По данным пресс-службы надзорного ведомства РБ, 29 апреля около 16.00 женщина со своей 3-летней дочерью возвращались домой из магазина.

«По пути следования по улице Просвещения Уфы девочка наступила на незакрепленный люк, который перевернулся, в результате чего ребенок провалился внутрь﻿. Прохожие вместе с мамой помогли девочке выбраться, телесных повреждений она не получила», — сообщили в прокуратуре РБ.

Проверка показала, что балансодержателем и ответственным за безопасную эксплуатацию указанного колодца является НО «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан». Прокуратура внесла в адрес руководства организации представление с требованием незамедлительно устранить нарушения законодательства и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РБ также проводит доследственную проверку по данному инциденту.

Это не первый инцидент в Уфе, когда дети проваливаются в колодцы. Напомним, днем 2 марта рядом с домом №6 по улице Касимовской в 6-метровый колодец упал ребенок. На место прибыли экстренные службы. Ребенок не пострадал – девочку спасли. После этого происшествия Уфимские инженерные сети по поручению мэра Уфы провели внеочередную ревизию люков. Всего на балансе предприятия находится более 4 тысяч люков.