В Башкирии город Агидель присоединят к ОЭЗ «Алга»

В Башкирии рассматривается вопрос расширения ОЭЗ «Алга», расположенной сейчас в Стерлитамакском и Ишимбайском районе, путем присоединения к ней города Агидель. Как пояснил «Башинформу» Наиль Габбасов, на сегодняшний день существующая площадка практически заполнена «ввиду большого интереса со стороны инвесторов». Присоединение Агидели к особой экономической зоне «Алга» — значимое событие для этого городского округа.

«Глава региона Радий Хабиров поставил задачу, чтобы расширить особую экономическую зону в Башкирии. Агидель среди других городов Башкирии является приоритетным, — сказал гендиректор Корпорации развития республики на проведенном Александром Сидякиным совещании по развитию города Агидели. — Сейчас прорабатываем вопросы его включения в ОЭЗ «Алга» с точки зрения экономической целесообразности, чтобы новые резиденты могли пользоваться всеми налоговыми льготами и преференциями, которые дает статус особой экономической зоны. Преимущества Агидели очевидны: речной порт подходит для грузовых судов типа «река–море», проектируем железнодорожное сообщение с Нефтекамском».

Новая ветка позволит улучшить транспортную логистику сразу с двумя магистральными железными дорогами – Куйбышевской и Горьковской. С учётом близости речного порта это откроет новые возможности для всей республики и соседних регионов.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга» создана на территориях Ишимбайского и Стерлитимакского районов. Срок действия ОЭЗ — 49 лет.

ОЭЗ располагается на четырех обособленных площадках общей площадью 468 га, что позволяет обеспечить размещение предприятий по кластерному типу, сгруппировав их по отраслевой принадлежности, по схожести технологий и сырьевой базы.

В качестве мер поддержки резидентам предоставляется возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков. Также особый статус территории ОЭЗ ППТ «Алга» предоставляет всем резидентам налоговые льготы и таможенные преференции, которые гарантированы на государственном уровне.