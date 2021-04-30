Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.38 ↓

EUR 90.15 ↑

30 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на предварительное голосование в Госдуму зарегистрировано 147 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения &quot;Единой России&quot;

Фото: пресс-служба регионального отделения &quot;Единой России&quot;

В Башкортостане завершается заявочная кампания на участие в предварительном голосовании «Единой России» по кандидатам в депутаты Госдумы России. Сегодня в Уфе прошло очередное заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования.

Отметим, что среди участников предварительного голосования почти половина – не являются членами «Единой России». Самой молодой участнице едва исполнился 21 год, а самый пожилой отметит в текущем году 72-й день рождения.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал журналистам, что на сегодняшний день было подано 166 заявок для участия в предварительном голосование по кандидатам в депутаты Госдумы России. 147 человек уже зарегистрированы.

«Конкуренция планируется очень большая. Первоначально планировалось, что прием документов будет завершен 29 мая, но принято решение о продлении этого срока до 14 мая. В предварительном голосование принимает порядка 40% женщин, представлен очень широкий спектр по специальностям. Думаю, будет много новых людей, которые представят республику в новом созыве Госдумы. Депутатский корпус обновится не менее чем на 50%. Ожидаем, что будет интересная выборная компания», — отметил Константин Толкачев.

Большая конкуренция предстоит и на выборах в новый состав уфимского горсовета. Глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил, что подано 222 заявки, конкуренция на одно место составляет 12 человек.

«180 кандидатов уже зарегистрированы для участия в предварительном голосовании, семи кандидатам было отказано по причине предоставления неполного пакета документов, ещё у девятерых аннулирована регистрация, остальные заявления находятся на рассмотрении.47% из числа зарегистрированных представляют систему образования, 25 процентов – промышленность города. Дошкольные организации представляют 8%, торговлю — 5%, общественные организации — 4%. Среди участников предварительного голосования больше мужчин, чем женщин — 66% против 34%», — отметил Сергей Греков.

Напомним, с 19 апреля на сайте предварительного голосования любой житель республики может зарегистрироваться для того, чтобы иметь возможность голосовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая с авторизацией пользователей через портал «Госуслуг». Для тех, кто хочет голосовать очно, будут открыты участки 30 мая.

Итоги процедуры подведут 1 июня. После этого списки кандидатов от «Единой России» утвердит съезд.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Предварительное голосование, Единая Россия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии прогнозируются дожди со снегом
Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. В четверг, 29 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, з
В Башкирии пропала 12-летняя Лидия Новикова, поисковики объявили мобилизацию
12-летняя Лидия Новикова из башкирского Белебея объявлена в розыск. Поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили сбор на поиск. Девочка ушла
Ограбила сверстницу, бродяжничает, выпивает: девочку поместят в спецучреждение Уфы
В Башкирии начальник Отдела МВД России по Благовещенскому району обратился в суд с заявлением по поводу девочки-подростка. Он потребовал поместить 14-лет
Вузам в регионах РФ разрешили перейти на дистанционное обучение с 4 по 7 мая
Вузам России разрешено с 4 по 7 мая перейти на дистанционное обучение. Соответствующий приказ был выпущен Минобрнауки РФ. «Руководители организаций впра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть