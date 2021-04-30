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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 3 тысячи человек пройдут обучение по программе Worldskills

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии, стоящие на учёте в центре занятости, безработные старше 50 лет, женщины, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие ребенка дошкольного возраста, смогут бесплатно получить дополнительное образование для трудоустройства. Эту возможность им дает программа Worldskills по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию в рамках нацпроекта «Демография».

По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрия Мельникова, новые компетенции будут полезны тем, чья профессия и опыт не востребован на рынке труда.

«Мы для себя ставим максимальные задачи, чтобы к 1 июня 2021 года направить на обучение запланированную для республики квоту в 3143 человека, — отметил Юрий Мельников. — Чтобы в дальнейшем была возможность дополнительно привлечь средства федерального бюджета в рамках данной программы».
Сейчас получить дополнительное образование в рамках программы можно по 170 компетенциям, в основном это рабочие профессии. Обучение будет проходить как в очном, так и в заочном, дистанционном формах.

Обучение длится до трех месяцев, в зависимости от выбранной образовательной программы. 38 компетенций Ворлдскиллс можно освоить с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение проходит на базе 68 площадок по всей республике – это колледжи, вузы, учебные центры, которые предварительно прошли квалификационный отбор, рассказали в Минтруде.

Профессиональная ориентация по всем программам завершается демонстрационным экзаменом, на котором оцениваются приобретенные практические навыки. Все выпускники программ профподготовки Ворлдскиллс, помимо документа о квалификации, получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). При приеме на работу он позволяет работодателю увидеть, какими профессиональными навыками соискатель владеет в наибольшей степени.

Например, выпускник по кирпичной кладке может уверенно читать чертежи, успешно выполняет кладку по прямой. Таким образом, работодатель имеет возможность нанять специалиста в соответствии с предстоящей задачей, минуя стадию испытательного срока.

Чтобы принять участие в программе и бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию, необходимо подать заявку и заполнить специальную форму на портале «Работа в России» (trudvsem.ru).

 

ИА «Башинформ»

Теги: Ворлдскиллс
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