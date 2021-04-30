Фото: Ксения Калинина Большинство жителей Башкирии заявили, что не празднуют на работе День весны и труда Фото: Ксения Калинина

Служба исследований hh.ru опросила соискателей и выяснила, как в компаниях Башкирии принято отмечать 1 мая, День труда.

76% жителей республики рассказали, что в их компании не празднуют День весны и труда, нет такой традиции. Еще в 12% компаний 1 мая принято устраивать субботник.

5% респондентов сообщили, что они вместе с коллегами выезжают на природу.

По 2% рассказали о проведении локальных митингов трудящихся в честь Дня труда, а также о выплате всем сотрудникам премий, корпоративах, концертах и конкурсах художественной самодеятельности.

Интересно, что 64% опрошенных жителей Башкирии не согласны с тем, что Праздник Весны и Труда должен быть рабочим днем. Обратной точки зрения придерживаются 19% — ровно столько жителей республики согласны с тем, что 1 мая не должен быть выходным днем.

«По России первомайские субботники заметно менее популярны, чем в Башкирии. В целом по стране такой вариант выбрали всего 5% респондентов. То же можно сказать и о выездах на природу – по стране в целом о такой практике рассказали только 2% респондентов», — заключила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.