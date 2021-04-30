Фото: соцсеты главы Белорецкого района Глава Белорецкого района рассказал подробности пожара газопровода в Серменево Фото: соцсеты главы Белорецкого района

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал подробности пожара газового трубопровода близ поселка Серменево.

Как сообщал ранее «Башинформ», сегодня в семь утра рядом с поселком Серменево произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. По прибытии сил и средств МЧС России зону горения тушили. На место прибыли 38 сотрудников службы и 15 единиц техники.

Андрей Иванюта сообщил, что ﻿прорыв локализован, задвижки на трубе перекрыты. Сейчас догорают остатки газа.

«Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Произведена опашка земли в районе пожара, так что опасности распространения огня нет. На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше. В городе газ есть. Все экстренные службы на месте, ситуация под контролем», — сообщил он в соцсетях.

Также сообщается, что повреждено дорожное покрытие на трассе Белорецк — Уфа в районе Серменево. Объезд через Серменево. Глава района анонсировал совещание с сотрудниками сети и руководителями по возвращении с места ЧП.

Ранее сообщалось, что ﻿из-за пожара в Белорецком районе на 205 километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк перекрыли движение. ﻿