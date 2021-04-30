В Башкирии за сутки произошло 88 пожаров

В Башкирии введен особый противопожарный режим в связи с лесными пожарами. На сегодняшний день в республике произошло 3 225 пожаров, 524 из них — случаи возгорания сухой травы. Об этом сообщил первый замначальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов на сегодняшнем брифинге по паводковой ситуации. По его словам, ﻿всего из-за огня погибло 107 человек. За последние сутки зарегистрировано 88 пожаров, из них 19 — пожары из-за возгорания сухой травы.

«Причина пожаров вследствие горения сухой травы — прежде всего неосторожное обращение с огнем. В 100% случаев. То есть это элементарное несоблюдение требований пожарной безопасности: костры, разведение открытого огня. Это запрещено в условиях особого противопожарного режима», – сказал Идрисов.

Он также напомнил, что в домах необходимо установить пожарный извещатель, если он не установлен по какой-то причине, и следить за его работоспособностью и состоянием аккумулятора.

На сегодняшний день, по словам заместителя начальника, составлено 872 протокола за нарушение правил сжигания мусора. Эдуард Идрисов отметил, что за разведение костра предусматривается ответственность. Разрешается разводить огонь на территории присудебных участков в стационарных печах или мангалах.

Ранее заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов рассказал, как минимизировать риски пожара в майские праздники при приготовлении шашлыка.

Так, мангал нужно устанавливать на расстоянии не менее пяти метров от ближайших зданий и сооружений, на расстоянии 30 метров от смешанного леса и 100 метров — от хвойного леса. Важно, чтобы мангал не располагался рядом с листьями и сухой травой. Рядом должны быть подручные средства для тушения пожара, например, вода.

«Чтобы избежать пожара, безопаснее использовать древесный уголь. Для розжига используем специальную жидкость, но в малом количестве, чтобы она не воспламеняла сухую траву. Подливать розжиг во время горения запрещено», — сказал Идрисов.

Угли после жарки необходимо залить большим количеством воды. Рекомендуется использовать все меры безопасности при обращении с огнем, подчеркнули в МЧС.