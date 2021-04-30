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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пройдены все пики - МЧС по РБ

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии пройдены все пики - МЧС по РБ Фото: Валерий Шахов

В Башкирии спасатели пристально следят и контролируют 10 ситуаций с подтоплениями на территории двух муниципальных образований. Об этом 30 апреля на брифинге по паводковой ситуации в прямом эфире БСТ сообщил первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по республике Эдуард Идрисов.

«178 придомовых и приусадебных участков подтоплены, ﻿из них 171 на территории садовых некоммерческих товариществ. За сутки освободились от воды 246 садовых участков, 8 придомовых территорий, 3 участка автомобильных дорог», — сообщил он.

Идрисов отметил, что, согласно прогнозам Башгидрометцентра, все пики пройдены, вода идет на снижение. Особенно контролируются ситуации с подтоплениями в Демском, Кировском районах Уфы и в Чишминском районе на территории пяти садовых товариществ, угрозы жизни и здоровью жителей нет.

﻿Первый заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов рассказал, что за последние сутки о подтоплениях новые сообщения от жителей не поступали, всего было 1224 обращения. За последние сутки сообщения касались оказания медпомощи по линии 03, которую незамедлительно оказали, отметил он.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
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