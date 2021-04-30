Коронавирус в Башкирии: Число заболевших превысило 35,2 тысячи; 444 человека умерли

В России резко подскочила заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Суточный прирост заболевших в Москве вернулся к январским показателям.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Новые данные по заболевшим и умершим. В Башкирии за сутки выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 26 из них — в Уфе, 19 – в Салавате. Общее количество заболевших в регионе достигло 35 тысяч 278 человек, в том числе 11 515 – в Уфе. По данным Минздрава республики, сейчас в регионе 1 974 активных пациента с COVID-19. В стационарах лечатся 174 человека, 29 из них в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1 800 инфицированных. Всего с начала пандемии справились с болезнью 32 860 человек, в том числе 103 выписаны за последние сутки.

По сводке Минздрава, за последние сутки в Башкирии зарегистрировано два случая смерти от коронавируса. Всего от новой инфекции в регионе умерли 444 человека.

Про вакцинацию. На 29 апреля в Башкирии в 158 пунктах вакцинации первым компонентом от коронавируса привились 256 934 человека, полностью вакцинированы почти 158 тысяч человек, следует из данных Минздрава РБ. Всего в регион поступило более 303 тысяч доз антиковидной вакцины. С 26 апреля жителям республики, прошедшим два этапа вакцинации от COVID-19, начали выдавать отличительные знаки «Я вакцинирован».

По данным ВЦИОМ, каждый десятый взрослый россиянин сделал прививку от коронавируса. При этом 46% респондентов точно или «скорее» готовы сделать прививку российской вакциной себе или членам семьи. 70% россиян считают, что вакцинация позволит предотвратить распространение COVID-19. Как информировал ТАСС, от коронавируса вакцинировались известный режиссер и актер Никита Михалков и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Всплеск заболевших. В целом по России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 9 284 — это максимум с 17 апреля. Из них 3 215 новых заболевших выявлено в Москве — максимум с 21 января этого года. Общее число заразившихся с начала пандемии в стране достигло 4 млн 796 тыс. 557 случаев, сообщили 29 апреля в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией. За сутки в России от коронавируса умерли 364 человека, днем ранее было 387 жертв вируса. За весь период в стране скончались 109 731 зараженный COVID-19. Сейчас в активной форме болеют коронавирусом почти 300 тыс. человек.

«Спутник V» добрался до Индии. В мире COVID-19 заразились 150 млн человек, из них 3,161 млн умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В Индии число заболевших превысило 18 млн человек. По информации ТАСС, с 1 мая Индия начнет вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V».