Православные христиане Башкирии держат самый строгий в году пост Страстной недели

В преддверии главного христианского праздника – Великой Пасхи, которая в этом году выпадает на 2 мая, верующие держат самый строгий пост Страстной недели. Каждый день на Страстной неделе называется Великим. В храмах проходят особые службы — наиболее величественные и торжественные во всем церковном году.

Самый строгий в году христианский пост начинается в Великий понедельник. В этот день разрешено есть только хлеб, фрукты и овощи, мед и орехи. Во вторник и среду можно также есть сырую пищу без масла. В четверг — небольшое послабление, позволена горячая пища растительного происхождения с растительным же маслом. В Страстную пятницу верующие от пищи воздерживаются до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу разрешена горячая пища без масла.

Важно помнить, что Великий пост, предваряющий Пасху, — не диета. Прежде всего речь идет о внутреннем покаянии в грехах, дурных поступках и мыслях. Ограничения в питании призваны только помочь христианам в преддверии Пасхи сосредоточиться не на физическом, а на духовном, и не служат самоцелью. Верующие стараются уделять внимание молитве, а не развлечениям и суете, больше помогать ближним. При этом меру своего поста следует обязательно согласовать со священником, а иногда и с врачом. Есть категории людей, которым Церковь разрешает не поститься: это болеющие или пожилые люди, а также дети до семи лет.