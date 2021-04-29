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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мэрия Уфы обнародовала допустимые траты на официальные визиты делегаций

ОБЩЕСТВО

Мэрия Уфы обнародовала предельные затраты на встречи и приемы официальных делегаций.

Всего, согласно документу, в год должно быть не более 30 приемов.

Документ опубликован на сайте столичной администрации.

На банкет на торжественном приеме заложено пять тысяч рублей за одного гостя, на сувенирную продукцию выделяется от трех до десяти тысяч рублей в зависимости от региона и страны, откуда приехала делегация.

Мэрия также оплачивает жилье членам делегаций — номер из двух комнат полагается руководителю делегаций, а остальных гостей поселят в номерах первого класса.

 

ИА «Башинформ»

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