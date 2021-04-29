Мэрия Уфы обнародовала допустимые траты на официальные визиты делегаций

Мэрия Уфы обнародовала предельные затраты на встречи и приемы официальных делегаций.

Всего, согласно документу, в год должно быть не более 30 приемов.

Документ опубликован на сайте столичной администрации.

На банкет на торжественном приеме заложено пять тысяч рублей за одного гостя, на сувенирную продукцию выделяется от трех до десяти тысяч рублей в зависимости от региона и страны, откуда приехала делегация.

Мэрия также оплачивает жилье членам делегаций — номер из двух комнат полагается руководителю делегаций, а остальных гостей поселят в номерах первого класса.