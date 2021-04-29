На градостроительном совете Уфы рассмотрели проект развития Восточного склона до ВДНХ

В Уфе на градостроительном совете рассмотрели планы развития Восточного склона города — от Трамплина до ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба мэрии, были рассмотрены три концепции развития территорий по разрабатываемым проектам планировки и проектам межевания. Выслушав мнения участников градсовета и приглашенных агентов рассматриваемой территории, даны рекомендации и замечания для дальнейшего проектирования.

Свои пожелания высказала директор АНО по развитию спорта «Адаптивный клуб по горнолыжному спорту и сноуборду» Кристина Коваленко. Она предложила при разработке документации по планировке территорий учесть размещение здания адаптивного центра с формированием земельных участков под горнолыжные трассы центра и подъездных путей к зданию. Ее пожелания были поддержаны градостроительным советом.