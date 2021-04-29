Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.93 ↓

EUR 90.42 ↑

29 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии «Диктант Победы» написали более 9 тысяч жителей республики

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

В Башкирии «Диктант Победы» написали более 9 тысяч жителей республики Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Сегодня, 29 апреля, по всей стране в третий раз прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». Тест проводился во всех городах и районах Башкортостана. На территории региона было открыто 174 площадки.

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне смогли все желающие – возраст и профессия значения не имели. Акция проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории, патриотического воспитания молодежи. По предварительной информации участниками стали порядка 9 тысяч жителей республики.

«Задания были непростыми. Отдельные пункты «Диктанта Победы» заставили меня призадуматься. Например, вопрос о том, кто был партнером Юрия Никулина на выступлениях, заставил покопаться в дальних уголках памяти. Считаю, что для того, чтобы верно ответить на вопросы теста, нужно ориентироваться в хронологии событий Великой Отечественной войны и в целом иметь хорошую эрудицию. Самое важное в данной акции то, что она пробуждает интерес к истории», — рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Написание диктанта проходило в четырех высших учебных заведениях республики, в средних специальных учебных заведениях, общеобразовательных школах, Госсобрании — Курултай РБ, историческом парке «Россия – моя история» и в Республиканском музее боевой славы. Площадки закрытого типа организованы на базе военной части в Алкино-2, Росгвардии, МЧС, Уфимского юридического института МВД России, под землёй на объекте строящейся дороги «Восточный выезд», УФСИН.

«Это очень важный проект. Конечно, изучение и знание на должном уровне истории своего народа и Родины считаю нужным. На некоторых вопросах теста возникали сомнения. К примеру, в каком городе Приволжского округа планируется установить памятник 179 героям. Не сразу вспомнился город Самара. В целом, думаю, что справился с тестом», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Площадки для написания диктанта полностью оснастили средствами индивидуальной защиты. Также соблюдалась социальная дистанция.

«Участвуя в «Диктанте Победы», мы чтим память наших предков, тех, кто за мир отдал жизни», — считает четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, депутат Госсобрания РБ Ирек Зарипов.

Участники в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Узнать результат и сопоставить свои ответы по уникальному номеру бланка можно будет на официальном сайте диктанта.

Победителей акции определят на региональном и федеральном уровнях. Тех, кто правильно ответил на максимальное число вопросов за минимальное количество времени, ждут памятные подарки.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Диктант Победы, Единая Россия
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии пропала 12-летняя Лидия Новикова, поисковики объявили мобилизацию
12-летняя Лидия Новикова из башкирского Белебея объявлена в розыск. Поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили сбор на поиск. Девочка ушла
В Башкирии прогнозируются дожди со снегом
Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. В четверг, 29 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, з
Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкирии с соседними регионами
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал вопрос укрупнения регионов. Напомним, 27 апреля в ходе круглого стола, орга
Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова: я приехала в Башкирию исправлять ситуацию
Рабочая поездка руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой в Башкирию началась с осмотра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть