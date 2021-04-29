Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Башкирии «Диктант Победы» написали более 9 тысяч жителей республики Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Сегодня, 29 апреля, по всей стране в третий раз прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». Тест проводился во всех городах и районах Башкортостана. На территории региона было открыто 174 площадки.

Проверить свои знания о Великой Отечественной войне смогли все желающие – возраст и профессия значения не имели. Акция проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории, патриотического воспитания молодежи. По предварительной информации участниками стали порядка 9 тысяч жителей республики.

«Задания были непростыми. Отдельные пункты «Диктанта Победы» заставили меня призадуматься. Например, вопрос о том, кто был партнером Юрия Никулина на выступлениях, заставил покопаться в дальних уголках памяти. Считаю, что для того, чтобы верно ответить на вопросы теста, нужно ориентироваться в хронологии событий Великой Отечественной войны и в целом иметь хорошую эрудицию. Самое важное в данной акции то, что она пробуждает интерес к истории», — рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Написание диктанта проходило в четырех высших учебных заведениях республики, в средних специальных учебных заведениях, общеобразовательных школах, Госсобрании — Курултай РБ, историческом парке «Россия – моя история» и в Республиканском музее боевой славы. Площадки закрытого типа организованы на базе военной части в Алкино-2, Росгвардии, МЧС, Уфимского юридического института МВД России, под землёй на объекте строящейся дороги «Восточный выезд», УФСИН.

«Это очень важный проект. Конечно, изучение и знание на должном уровне истории своего народа и Родины считаю нужным. На некоторых вопросах теста возникали сомнения. К примеру, в каком городе Приволжского округа планируется установить памятник 179 героям. Не сразу вспомнился город Самара. В целом, думаю, что справился с тестом», — отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Площадки для написания диктанта полностью оснастили средствами индивидуальной защиты. Также соблюдалась социальная дистанция.

«Участвуя в «Диктанте Победы», мы чтим память наших предков, тех, кто за мир отдал жизни», — считает четырёхкратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, депутат Госсобрания РБ Ирек Зарипов.

Участники в течение 45 минут отвечали на 25 вопросов, к большинству из которых было предложено по четыре варианта ответов. Узнать результат и сопоставить свои ответы по уникальному номеру бланка можно будет на официальном сайте диктанта.

Победителей акции определят на региональном и федеральном уровнях. Тех, кто правильно ответил на максимальное число вопросов за минимальное количество времени, ждут памятные подарки.