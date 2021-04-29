Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.93 ↓

EUR 90.42 ↑

29 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе ушел из жизни ветеран журналистики Александр Зиновьев

ОБЩЕСТВО

На 83 году ушел из жизни ветеран журналистики Александр Зиновьев.

Александр Сергеевич Зиновьев родился 1 июля 1938 года в городе Уфе. В 1961 году окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности журналистика.

Приобщаться к журналистике начал очень рано — после окончания средней школы в 1955 году стал трудиться литературным сотрудником республиканской молодежной газеты «Ленинец». По завершении учебы в Уральском университете был распределен в республиканскую газету «Коммунист Таджикистана» в город Душанбе, где проработал до декабря 1962 года.

Вернувшись по семейным обстоятельствам в Уфу, работал в газете «Советская Башкирия», в редакции газеты «На стройке», затем снова в «Советской Башкирии» — литературным сотрудником, спецкором, заместителем ответственного секретаря, заведующим отделом информации и советского строительства. С декабря 1981 года работал в газете «Известия» — собственным корреспондентом по Башкирской АССР и Оренбургской области.

С 1 июля 1996 года трудился в редакции газеты «Известия Башкортостана» — спецкором, завотделом государственного устройства и парламентаризма, заместителем главного редактора. В августе 1999 года пришел в газету «Версия», издаваемую на базе агентства «Башинформ», а позднее, с сентября 2005 года, был переведен в штат агентства «Башинформ» на должность обозревателя отдела политики и аналитической работы.

С этой должности, в мае 2009 года, Александр Сергеевич ушел на заслуженный отдых.

Александра Зиновьева отличали эрудированность, высокий профессионализм, доскональное знание всех нюансов профессии журналиста, скрупулезность в написании материалов. Ему были подвластны все жанры, он легко мог писать короткие новости и большие статьи, в том числе аналитические, готовить блестящие интервью, очерки, корреспонденции, вплоть до фельетонов. В годы работы в федеральной газете «Известия» его статьями и очерками зачитывались не только в Башкортостане, но и по всей России. Будучи сотрудником газеты «Версия», им были опубликованы десятки разоблачительных статей, криминальных очерков. А работая в отделе политики и аналитической работы ИА «Башинформ» Зиновьев очень грамотно и профессионально освещал деятельность высших органов законодательной и исполнительной власти республики. При этом Александра Сергеевича всегда отличали удивительная скромность — имея огромный опыт работы в СМИ республиканского и российского масштаба, он никогда не гнался за наградами и благодарностями. Зато у него всегда был непререкаемый авторитет среди коллег-журналистов, их любовь и уважение.

Память о нашем старшем коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Агентство «Башинформ» выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного и разделяет горечь их утраты.

 

ИА «Башинформ»

Теги: утраты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии пропала 12-летняя Лидия Новикова, поисковики объявили мобилизацию
12-летняя Лидия Новикова из башкирского Белебея объявлена в розыск. Поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили сбор на поиск. Девочка ушла
В Башкирии прогнозируются дожди со снегом
Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. В четверг, 29 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, з
Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкирии с соседними регионами
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал вопрос укрупнения регионов. Напомним, 27 апреля в ходе круглого стола, орга
Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова: я приехала в Башкирию исправлять ситуацию
Рабочая поездка руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой в Башкирию началась с осмотра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть