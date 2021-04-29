В Уфе ушел из жизни ветеран журналистики Александр Зиновьев

На 83 году ушел из жизни ветеран журналистики Александр Зиновьев.

Александр Сергеевич Зиновьев родился 1 июля 1938 года в городе Уфе. В 1961 году окончил Уральский государственный университет имени А. М. Горького по специальности журналистика.

Приобщаться к журналистике начал очень рано — после окончания средней школы в 1955 году стал трудиться литературным сотрудником республиканской молодежной газеты «Ленинец». По завершении учебы в Уральском университете был распределен в республиканскую газету «Коммунист Таджикистана» в город Душанбе, где проработал до декабря 1962 года.

Вернувшись по семейным обстоятельствам в Уфу, работал в газете «Советская Башкирия», в редакции газеты «На стройке», затем снова в «Советской Башкирии» — литературным сотрудником, спецкором, заместителем ответственного секретаря, заведующим отделом информации и советского строительства. С декабря 1981 года работал в газете «Известия» — собственным корреспондентом по Башкирской АССР и Оренбургской области.

С 1 июля 1996 года трудился в редакции газеты «Известия Башкортостана» — спецкором, завотделом государственного устройства и парламентаризма, заместителем главного редактора. В августе 1999 года пришел в газету «Версия», издаваемую на базе агентства «Башинформ», а позднее, с сентября 2005 года, был переведен в штат агентства «Башинформ» на должность обозревателя отдела политики и аналитической работы.

С этой должности, в мае 2009 года, Александр Сергеевич ушел на заслуженный отдых.

Александра Зиновьева отличали эрудированность, высокий профессионализм, доскональное знание всех нюансов профессии журналиста, скрупулезность в написании материалов. Ему были подвластны все жанры, он легко мог писать короткие новости и большие статьи, в том числе аналитические, готовить блестящие интервью, очерки, корреспонденции, вплоть до фельетонов. В годы работы в федеральной газете «Известия» его статьями и очерками зачитывались не только в Башкортостане, но и по всей России. Будучи сотрудником газеты «Версия», им были опубликованы десятки разоблачительных статей, криминальных очерков. А работая в отделе политики и аналитической работы ИА «Башинформ» Зиновьев очень грамотно и профессионально освещал деятельность высших органов законодательной и исполнительной власти республики. При этом Александра Сергеевича всегда отличали удивительная скромность — имея огромный опыт работы в СМИ республиканского и российского масштаба, он никогда не гнался за наградами и благодарностями. Зато у него всегда был непререкаемый авторитет среди коллег-журналистов, их любовь и уважение.

Память о нашем старшем коллеге навсегда останется в наших сердцах.

Агентство «Башинформ» выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного и разделяет горечь их утраты.