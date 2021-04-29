Редакторы СМИ силовикам: «Журналист - не враг»

Фото: Валерий Шахов









Фото: Валерий Шахов

В Уфе на совещании у главного федерального инспектора по Республике Башкортостан обсудили меры по обеспечению прав журналистов и вопросы взаимодействия средств массовой информации и правоохранительных органов.

29 апреля в Приемной Президента России состоялось совещание, на котором обсудили дополнительные меры по обеспечению прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ.

В совещании участвовали заместитель руководителя Администрации Главы региона Урал Кильсенбаев, руководитель Агентства по печати и СМИ республики Максим Ульчев, руководители правоохранительных органов – Прокуратуры, МВД, Управления Росгвардии, редакторы ведущих средств массовой информации.

Встреча в подобном формате в регионе прошла впервые. Она состоялась по поручению полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«В Башкортостане есть давние традиции и правовая культура деятельности журналистов, их взаимоотношения с обществом. Нарушения прав представителей средств массовой информации в регионе имеются. Мы глубоко изучили этот вопрос, но они единичны. В основном, связаны с непредставлением информации или тем, что ответы не даются вовремя», — сказал главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов.

Как подчеркнул Алексей Касьянов, цель сегодняшнего обсуждения — выработка совместного конструктивного диалога по обеспечению прав журналистов, в том числе при их работе на публичных акциях и других массовых мероприятиях.

При этом Алексей Касьянов обратил внимание на необходимость и журналистам соблюдать требования закона.

Между тем, сразу несколько представителей СМИ упрекнули пресс-службы силовых структур в том, что они периодически воздерживаются от комментариев по резонансным делам и событиям. Представители МВД, в свою очередь, сослались на ведомственные ограничения в предоставлении информации.

Врио начальника управления Росгвардии Александр Голуб предложил совместными усилиями подготовить для журналистов, работающих на публичных мероприятиях, специальную памятку с основными положениями законодательства, регулирующего эту сферу.

Участники совещания поделились своим опытом и мнением по теме профессионального взаимодействия. Главный редактор издания «Коммерсанта в Уфе» Булат Баширов, обращаясь к региональным силовикам, эмоционально подчеркнул, что «журналисты — не враги, они просто выполняют свою работу, даже находясь на несанкционированном мероприятии».

«Сегодня по некоторым темам удалось достичь понимания, хотя не обошлось без взаимной критики. По некоторым вопросам готовых ответов не получили. Однако все согласились с очевидным тезисом о необходимости диалога. Для СМИ важнее всего открытость и доступ к информации», — заявил Руслан Валиев, шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе» и член СПЧ при Главе Башкортостана.

Подводя итоги совещания, Алексей Касьянов подчеркнул, что все резонансные случаи, связанные с нарушением прав журналистов, берутся на контроль Аппарата полномочного представителя Президента, а работа по налаживанию взаимодействия СМИ и сотрудников правоохранительных органов в республике продолжится.