Фото: Правительство РБ В Уфе при ремонте дорог начнут применять асфальт, устойчивый к температурным колебаниям Фото: Правительство РБ

В Уфе при ремонте дорог начнут применять асфальт, устойчивый к температурным колебаниям, сообщает пресс-служба Правительства. Новая технология будет использоваться в процессе проведения ремонтных работ на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, устройство верхних слоев асфальтобетонного покрытия и тротуаров будет производиться асфальтом, разработанным по методу объемного проектирования Superpave. Его главная особенность состоит в том, что подбор асфальтового покрытия полностью учитывает интенсивность движения и климатические особенности региона.

«Наша задача к 2024 году привести к нормативным требованиям 85% дорог в городских агломерациях, в том числе в Уфе», – отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков.

Также в Уфе при капитальном ремонте в рамках нацпроекта улицы Парковой будет использована технология холодного ресайклинга.

«Предварительно были выполнены работы по фрезерованию основания проезжей части, обогащение основания новым щебнем со стабилизирующей добавкой и распределением цемента. И эта специальная машина перемешивает всю эту массу, после чего будет производиться трамбовка, профилирование и создание основания уже как бетонного полотна. Далее будет укладываться два слоя асфальтобетона»,– сообщил главный инженер подрядной организации Максим Ульянов.

В настоящее время дорожники заняты обустройством новых тротуаров, монтажом новых бортовых камней, устройством основания покрытия проезжей части.

Помимо замены дорожного покрытия на улице Парковой запланировано переустройство коммуникаций, модернизация наружного освещения, устройство новых парковочных мест. Кроме этого, здесь установят дополнительные дорожные знаки и нанесут разметку.