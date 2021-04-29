Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.93 ↓

EUR 90.42 ↑

29 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцы отмечают улучшение ситуации с автодорогами и парками: данные опроса SuperJob

ОБЩЕСТВО

Уфимцы отмечают улучшение ситуации с дорогами и зелеными зонами.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Исследователи изучали различные параметры жизни в мегаполисах. Лучшие оценки развития различных параметров жизни — у Тюмени, Казани, Краснодара и Сочи.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.

В период строгого карантина росли оценки развития парков и скверов: возможность прогулок во многих городах стала восприниматься как привилегия.

Судя по оценкам жителей, в Уфе за прошедший год улучшилась ситуация с автодорогами (20%) и зеленой зоной (40%) — это лучшие оценки данных параметров жизни в столице Башкирии за семь лет.

Развитие общественного транспорта оценивают менее позитивно (24% в прошлом году и 20% сегодня). За год пандемии снизились оценки развития кинотеатров и театров (28% в 2020-м и 22% сейчас), а также ресторанов (38 и 33%, соответственно).

Жить в Уфе нравится 79 процентам опрошенных, это девятое место из 21.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии пропала 12-летняя Лидия Новикова, поисковики объявили мобилизацию
12-летняя Лидия Новикова из башкирского Белебея объявлена в розыск. Поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили сбор на поиск. Девочка ушла
В Башкирии прогнозируются дожди со снегом
Синоптики Башкирии спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. В четверг, 29 апреля, местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, з
Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкирии с соседними регионами
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал вопрос укрупнения регионов. Напомним, 27 апреля в ходе круглого стола, орга
Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова: я приехала в Башкирию исправлять ситуацию
Рабочая поездка руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой в Башкирию началась с осмотра
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть