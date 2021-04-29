Уфимцы отмечают улучшение ситуации с автодорогами и парками: данные опроса SuperJob

Уфимцы отмечают улучшение ситуации с дорогами и зелеными зонами.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob. Исследователи изучали различные параметры жизни в мегаполисах. Лучшие оценки развития различных параметров жизни — у Тюмени, Казани, Краснодара и Сочи.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 представителей экономически активного населения 36 крупных городов страны.

В период строгого карантина росли оценки развития парков и скверов: возможность прогулок во многих городах стала восприниматься как привилегия.

Судя по оценкам жителей, в Уфе за прошедший год улучшилась ситуация с автодорогами (20%) и зеленой зоной (40%) — это лучшие оценки данных параметров жизни в столице Башкирии за семь лет.

Развитие общественного транспорта оценивают менее позитивно (24% в прошлом году и 20% сегодня). За год пандемии снизились оценки развития кинотеатров и театров (28% в 2020-м и 22% сейчас), а также ресторанов (38 и 33%, соответственно).

Жить в Уфе нравится 79 процентам опрошенных, это девятое место из 21.