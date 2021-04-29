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В Башкирии решается вопрос о дальнейшей судьбе медвежонка, пришедшего за помощью к людям

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео

В Башкирии решается вопрос о дальнейшей судьбе медвежонка, пришедшего за помощью к людям Фото: скриншот видео

В Башкирии решается вопрос о дальнейшей судьбе медвежонка, пришедшего за помощью к людям. Как сообщили корреспонденту «Башинформа» в пресс-службе Минэкологии РБ, животное осмотрели специалисты лесхоза, предположительно, ему около четырех месяцев. Малыш здоров и пока находится на передержке в частном подворье. Кормят его молоком и растительной пищей. Но уже в ближайшее время косолапого отправят в его новый дом, местонахождение которого держится в секрете.

Напомним, маленький медведь пришел во двор к людям в селе Кананикольское Зилаирского района. Он выглядел обессиленным, но к себе не подпускал. Когда его поймали, он рычал и отбивался.

Местные жители предположили, что мать медвежонка убили браконьеры и он остался один.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медвежонок, Минэкологии
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