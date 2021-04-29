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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в день легкоатлетической эстафеты перекроют ряд улиц

ОБЩЕСТВО

7 мая в Уфе пройдет 72-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В целях обеспечения безопасности участников и гостей соревнований, а также безопасности дорожного движения 7 мая с 10.00 до 14.00 будет перекрыто движение транспортных средств по улице Комарова от пересечения с улицей Космонавтов до пересечения с улицей Кольцевой; улице Кольцевой от пересечения с улицей Космонавтов до пересечения с улицей Конституции; улице Конституции от пересечения с улицей Кольцевой до пересечения с улицей Максима Горького.

Городские службы обращаются к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносят извинения за возможные неудобства и рекомендуют заранее планировать маршрут своего движения.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ограничение движения
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