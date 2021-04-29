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В Уфе выявили превышение допустимых концентраций пыли и кумола

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Уфе выявили превышение допустимых концентраций пыли и кумола Фото: Ксения Калинина

В Уфе зафиксировано превышение в воздухе концентраций по нескольким загрязняющим веществам.

Как сообщили в отделе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Башгидрометцентра, 27 апреля в семь часов утра в наблюдательном пункте на улице Злобина, 11, в воздухе зафиксировали концентрацию пыли на уровне 1,8 ПДК.

В 13 часов этого же дня в наблюдательном пункте на улице Свободы, 44, также было зарегистрировано превышение содержания пыли в воздухе. Концентрация составила 1,1 ПДК.

В семь часов вечера того же дня в наблюдательном пункте на улице Ульяновых, 57, зарегистрировали превышение концентрации загрязняющего вещества кумола на уровне 2,1 ПДК.

Уфимцы в соцсетях также сообщают о повышенной концентрации пыли во многих районах города.

Справка

Кумол используется как высокооктановая добавка к моторному топливу. Кумол (изопропилбензол) — ароматическое органическое соединение, бесцветная горючая жидкость, практически нерастворимая в воде, смешивается со спиртом, эфиром, бензолом.

 

ИА «Башинформ»

Теги: загрязняющие вещества
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