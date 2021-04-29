Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.93 ↓

EUR 90.42 ↑

29 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ограбила сверстницу, бродяжничает, выпивает: девочку поместили в спецучреждение Уфы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Ограбила сверстницу, бродяжничает, выпивает: девочку поместили в спецучреждение Уфы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии начальник Отдела МВД России по Благовещенскому району обратился в суд с заявлением по поводу девочки-подростка. Он потребовал поместить 14-летнюю школьницу Лику (имя изменено — прим. ред.) в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Уфы сроком до 30 суток.

В заявлении указано, что девочка состоит на учете в полиции за совершение преступления до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Между тем 19 марта 2021 в дежурную часть от анонима поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних напали на маленькую девочку. Личности малолетних преступников были установлены, среди них была и 14-летняя школьница.

«По данному факту в отношении Лики было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «грабеж», так как она не достигла возраста для привлечения к ответственности», — говорится в материалах суда.

Тем временем стражи порядка для профилактики, а также для того, чтобы девочка не совершила более серьезные преступления, предложили поместить ее в спецучреждение.

Педагог в суде охарактеризовала свою ученицу следующим образом: Лика очень часто подолгу гуляет на улице, а иногда и не приходит ночевать домой, родители в это время не знают ее местонахождение. Школьница была замечена в употреблении спиртных напитков, курении. Также она часто бродяжничает, последнее время не ночует дома. С ней постоянно проводятся беседы с психологом, классным руководителем, она каждую неделю проверяется дома, однако эти меры положительных результатов не дают. Вика вместе со своими друзьями совершила опасное деяние. Педагог подчеркнула, что помещение Лики в центр будет отвечать ее интересам.

Мать девочки привлекли к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения своих родительских прав.

«Принимая во внимание, что несовершеннолетняя совершила тяжкое общественно опасное деяние, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом по месту учебы характеризуется отрицательно, бродяжничает, не ночует дома, при этом мать у дочери авторитетом не пользуется, на ее поведение повлиять не может, суд пришел к выводу, что в целях предупреждения совершения несовершеннолетней повторных общественно опасных деяний, для защиты её жизни, здоровья заявление руководителя Отдела МВД России по Благовещенскому району следует удовлетворить», — принял решение суд, которое пока в законную силу не вступило.

 

ИА «Башинформ»

Теги: суд
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова: я приехала в Башкирию исправлять ситуацию
Рабочая поездка руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой в Башкирию началась с осмотра
Константин Толкачев прокомментировал возможное объединение Башкирии с соседними регионами
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал вопрос укрупнения регионов. Напомним, 27 апреля в ходе круглого стола, орга
В Башкирии пропала 12-летняя Лидия Новикова, поисковики объявили мобилизацию
12-летняя Лидия Новикова из башкирского Белебея объявлена в розыск. Поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили сбор на поиск. Девочка ушла
Главный вывод дня – надо уметь разговаривать с людьми: глава Росприроднадзора
«В своей работе мы во многом полагаемся на обращения жителей. Поэтому мы увеличиваем количество и качество наших проверок по фактам выбросов вредных веще
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть