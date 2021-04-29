Фото: ИА «Башинформ» Ограбила сверстницу, бродяжничает, выпивает: девочку поместили в спецучреждение Уфы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии начальник Отдела МВД России по Благовещенскому району обратился в суд с заявлением по поводу девочки-подростка. Он потребовал поместить 14-летнюю школьницу Лику (имя изменено — прим. ред.) в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Уфы сроком до 30 суток.

В заявлении указано, что девочка состоит на учете в полиции за совершение преступления до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Между тем 19 марта 2021 в дежурную часть от анонима поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних напали на маленькую девочку. Личности малолетних преступников были установлены, среди них была и 14-летняя школьница.

«По данному факту в отношении Лики было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье «грабеж», так как она не достигла возраста для привлечения к ответственности», — говорится в материалах суда.

Тем временем стражи порядка для профилактики, а также для того, чтобы девочка не совершила более серьезные преступления, предложили поместить ее в спецучреждение.

Педагог в суде охарактеризовала свою ученицу следующим образом: Лика очень часто подолгу гуляет на улице, а иногда и не приходит ночевать домой, родители в это время не знают ее местонахождение. Школьница была замечена в употреблении спиртных напитков, курении. Также она часто бродяжничает, последнее время не ночует дома. С ней постоянно проводятся беседы с психологом, классным руководителем, она каждую неделю проверяется дома, однако эти меры положительных результатов не дают. Вика вместе со своими друзьями совершила опасное деяние. Педагог подчеркнула, что помещение Лики в центр будет отвечать ее интересам.

Мать девочки привлекли к административной ответственности по факту ненадлежащего исполнения своих родительских прав.

«Принимая во внимание, что несовершеннолетняя совершила тяжкое общественно опасное деяние, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по которому вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при этом по месту учебы характеризуется отрицательно, бродяжничает, не ночует дома, при этом мать у дочери авторитетом не пользуется, на ее поведение повлиять не может, суд пришел к выводу, что в целях предупреждения совершения несовершеннолетней повторных общественно опасных деяний, для защиты её жизни, здоровья заявление руководителя Отдела МВД России по Благовещенскому району следует удовлетворить», — принял решение суд, которое пока в законную силу не вступило.