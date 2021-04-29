В Башкирии прекращены поиски 12-летней Лидии Новиковой
В Башкирии прекращены поиски пропавшей 28 апреля 12-летней Лидии Новиковой из Белебея.
Девочка жива.
Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» на своей странице в соцсетях.
По сообщениям в СМИ, она осталась у подруг и не предупредила родителей.
Новость о розыске появилась поздно вечером 28 апреля.
Отряд объявил мобилизацию поисковиков со всей республики для поиска девочки.
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