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В Башкирии планируют пригласить экспертов для решения проблемы с отходами «Химпрома»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии планируют пригласить экспертов для решения проблемы с отходами «Химпрома» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии планируют пригласить экспертов для решения проблемы с отходами химпроизводства. Обсуждение темы накопленного экологического вреда на территории бывшего завода «Химпром» на площадке Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания республики анонсировал спикер парламента Константин Толкачев.

«Необходимо пригласить экспертов и провести обсуждение экологической ситуации на территории «Химпрома», – отметил он. – Если будет необходимость, создадим рабочую группу. Нужно выехать на место, посмотреть, что вообще делается с этой площадкой, как осваиваются выделяемые средства. Домыслов много, а истинное положение дел непонятно. Надо выяснить, существуют ли вообще какие-то проекты по этой промзоне, есть ли организации, готовые взяться за рекультивацию».

Напомним, весной 1990 года «Химпром» стал причиной серьезной экологической проблемы. В результате попадания фенола в реку Шугуровку, впадающую в реку Уфу, были отравлены источники питьевой воды. Чистую питьевую воду в столицу республики привозили в автоцистернах.

«Со времен фенольной катастрофы прошло уже тридцать лет, – сказал Константин Толкачев. – Но и по сей день в шламонакопителях остаются сотни тысяч тонн опасных диоксинсодержащих отходов. Каждую весну во время паводка спецтехника откачивает из резервуаров и шламонакопителей загрязненную талую воду, чтобы химикаты не попали в реки, но кардинально проблема не решается. Нужно собрать всю актуальную информацию, обсудить текущее состояние дел и понять перспективы этой проблемной площадки».

 

ИА «Башинформ»

Теги: экология, Химпром
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