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В Башкирии погиб сплавлявшийся в одиночестве турист

ОБЩЕСТВО
Фото: ГК ЧС

В Башкирии погиб сплавлявшийся в одиночестве турист Фото: ГК ЧС

На сегодняшнем брифинге по противопаводковой ситуации на телеканале БСТ первый заместитель председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов рассказал о гибели туриста, который сплавлялся на надувном каяке.

Инцидент был зафиксирован 1 мая 2020 года. Турист не прошел регистрацию в МЧС, на сплав отправился на надувном каяке один, что категорически запрещено. В результате мужчина перевернулся, из-за отсутствия информации о туристическом походе ему не смогли помочь, сообщил Первов. Ниже по течению каяк увидели очевидцы и сообщили спасателям. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело ниже по течению реки на следующий день.

По словам Кирилла Первова, за последние 10 лет зарегистрировано 34 случая с туристами, в результате которых погибли 12 человек.

Первый заместитель начальника МЧС по РБ Эдуард Идрисов напомнил, что для туристического путешествия жители региона должны пройти регистрацию в ведомстве не позднее чем за 10 дней до начала путешествия.

Справка

Уведомление о туристском мероприятии можно подать, заполнить форму онлайн-регистрации на сайте Главного управления МЧС России по РБ. Подробнее о правилах похода можно узнать на официальном сайте МЧС Башкирии.

 

ИА «Башинформ»

Теги: сплав
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