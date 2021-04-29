В Уфе остаются подтопленными несколько районов - МЧС
В Уфе остаются подтопленными несколько районов - МЧС Фото: Валерий Шахов
На контроле МЧС остается 16 ситуаций на территории трех муниципалитетов. Об этом рассказал на брифинге по паводковой ситуации первый заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов.
По его словам, в настоящее время подтоплены 432 приусадебных участка, из них 417 — садовые товарищества, 15 придомовых территорий. За сутки от воды освободилось 10 придомовых территорий, 140 садовых участков.
Идрисов отметил, что за последние два дня сняты с контроля два муниципалитета, на контроле сейчас остаются город Уфа (Демский и Кировский районы), Чишминский и Уфимский районы.