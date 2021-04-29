Фото: Валерий Шахов В Уфе остаются подтопленными несколько районов - МЧС Фото: Валерий Шахов

На контроле МЧС остается 16 ситуаций на территории трех муниципалитетов. Об этом ﻿рассказал на брифинге по паводковой ситуации первый заместитель министра МЧС по РБ Эдуард Идрисов.﻿

По его словам, в настоящее время подтоплены ﻿432 приусадебных участка, из них 417 — садовые товарищества, 15 придомовых территорий. За сутки от воды освободилось 10 придомовых территорий, 140 садовых участков.

Идрисов отметил, что за последние два дня сняты с контроля два муниципалитета, на контроле сейчас остаются город Уфа (Демский и Кировский районы), Чишминский и Уфимский районы.