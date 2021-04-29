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29 апреля Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе ограничили движение еще на одной ремонтируемой улице

ОБЩЕСТВО

В Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют улицу Парковую. Здесь обустраивают новые тротуары, монтируют новые бортовые камни, а также начали устраивать основание покрытия проезжей части.

Также на улице запланировано переустройство коммуникаций, модернизация наружного освещения, устройство новых парковочных мест. Здесь появятся дополнительные дорожные знаки и новая разметка.

В ближайшее время на участках дорог будут вводиться ограничения движения.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ремонт дорог
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