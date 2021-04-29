В Уфе ограничили движение еще на одной ремонтируемой улице

В Уфе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют улицу Парковую. Здесь обустраивают новые тротуары, монтируют новые бортовые камни, а также начали устраивать основание покрытия проезжей части.

Также на улице запланировано переустройство коммуникаций, модернизация наружного освещения, устройство новых парковочных мест. Здесь появятся дополнительные дорожные знаки и новая разметка.

В ближайшее время на участках дорог будут вводиться ограничения движения.