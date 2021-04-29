В Башкирии пропала 12-летняя Лидия Новикова, поисковики объявили мобилизацию
12-летняя Лидия Новикова из башкирского Белебея объявлена в розыск.
Поисковики отряда «Лиза Алерт Башкортостан» обьявили сбор на поиск.
Девочка ушла из дома 28 апреля и не вернулась.
Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые под каре, глаза голубо-зеленые.
Была одета: бежевая куртка, чёрная толстовка с капюшоном, чёрные джинсы, бежевые кроссовки.
Для поиска нужна помощь добровольцев.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.