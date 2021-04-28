Фото: Салаватская епархия РПЦ В Салаватской епархии РПЦ рассказали, как подготовить детей к встрече Пасхи Фото: Салаватская епархия РПЦ

Пасха была и остается главным праздником для всех православных христиан. Подготовка к Светлому Христову Воскресению — это благодатное время проявить любовь и заботу о близких и объединить взрослых и детей. Каждый год Пасха празднуется в разное время — обычно это апрель, однако в 2021 году Пасха приходится на 2 мая. Готовясь к празднику Пасхи, важно помнить о том, что кажущиеся такими важными хозяйственные дела совпадают с периодом Страстной Седмицы. Мытье окон, выпекание куличей, многочисленные покупки и украшение дома не должны заслонить от нас главное, а именно — служб Страстной седмицы.

Весь богослужебный год длится от Пасхи до Пасхи. И не случайно Пасхе предшествует Великий Пост — время покаяния и особо углубленного размышления о наших грехах. Великопостные богослужения особенные, они отличаются от остальных особой духовной глубиной. Через сугубую молитву, через воздержание от скоромной пищи, от увеселений, христианин готовится к духовному празднованию Пасхи.

"Поэтому до начала пасхального богослужения неуместна подготовка к празднику в том смысле, в каком мы ее часто по-житейски понимаем — преждевременное празднование Пасхи, которое, к сожалению, у нас становится достаточно популярным. Во время Страстной седмицы необходимо помочь детям подготовится к достойной встрече воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, необходимо по возможности быть с детьми на богослужениях. Супругам при невозможности быть вместе лучше договориться о чередовании, кто пойдет на какую службу. В Великий Четверг, по возможности, все православные христиане идут в храм на Литургию. Вечером также предстоит служба. Поэтому днем лучше не затевать ничего, требующего серьезных энергетических затрат. В Великую Пятницу – вынос Плащаницы и чин погребения – службы очень красивые и насыщенные, но с маленькими детьми лучше приходить ко второй половине или к крестному ходу", — пояснили в пресс — службе Салаватской епархии Русской православной церкви.

Литургию в Великую Субботу очень любят посещать дети, именно в это время в храмах темные облачения Страстной седмицы меняются на светлые, а некоторые женщины и девочки меняют в это же время на голове платочки с темных на белые. Необходимо рассказать ребёнку историю главного православного праздника, при этом учитывая возраст ребёнка. Малышу-дошкольнику можно озвучить только основную информацию, не акцентируя внимание на сложных для детского восприятия деталях.

Школьникам можно показать более полную историю Пасхи, взяв за основу детскую Библию и Закон Божий.

В рассказе можно освятить:

1. предательство Иуды — как ученик предал Спасителя за 30 монет;

2. распятие — как Крест стал символом спасения для всех христиан после распятия Иисуса Христа;

3.Воскресение — о воскресшем Иисусе Христе, и о том, что седьмой день недели называют воскресеньем в честь Воскресения Христова.

В православии существует множество обычаев, традиций и символов, связанных с Пасхой.

Ребёнку можно рассказать об основных распространённых и в наше время:

1.в праздничный день принято при встрече говорить — «Христос воскресе!» и слышать в ответ — «Воистину воскресе!»;

2. на Пасху пекут особые пасхальные куличи — обычай связан с исключительным местом хлеба на православном столе;

3. о крашеных яйцах, которые символизируют рождение новой жизни — торжество жизни над смертью. Православные христиане всегда торжественно отмечали саму Пасху и всю следующую неделю – Светлую седмицу. К сожалению, традиция пасхальных забав практически не сохранилась до наших дней, но её легко можно воссоздать в собственной семье.

Подготовку и празднование Пасхи можно сделать запоминающимся событием: создать вместе с ребёнком поделку своими руками, поиграть в тематические игры и организовать конкурсы, оригинально покрасить яйца, помочь детям своими руками сделать подходящие празднику подарки: открытки, корзинку с писанками, красивую коробочку из картона для хранения мелочей, оригинально украшенные яйца.

Можно подготовить оригинальный сценарий для того, чтобы отметить Светлое Христово Воскресение. В сам день Пасхи сразу после пробуждения поздравьте детей. Сходите вместе с ними в храм на Божественную Литургию и вместе с ними причаститесь Святых Христовых Тайн. Станьте ещё ближе друг другу при приближении светлого дня Пасхи!

«Мы каждый год весь Великий пост готовимся к Празднику праздников –Воскресению Христову. Когда мы говорим о праздновании Пасхи, то не имеем в виду только один праздничный день Светлого Христова Воскресения. Празднование длится до самого дня Вознесения, это целых 40 светлых дней. И хотелось бы, чтобы наши семьи и наши дети все это время прожили в пасхальной радости. Самое главное — это время не только самого празднования, но и радостного ожидания. Нужно помнить и объяснять детям, что события Великого поста готовят нас к восприятию радости Христова Воскресения, а Страстная седмица является последним шагом к празднику Пасхи. Но как проживет этот период семья, как проживут его дети зависит только от нас — взрослых. Я бы разделил эту подготовку на две части. Первая – это домашняя, она очень важна. Это хлопоты, в основном бытовые, потому что Пасха – это куличи, крашеные яйца, подготовка своими руками подарков, уборка дома. Но за всеми этими хлопотами нельзя забывать о главной составляющей – о церковной службе. Самые важные в это время — церковные службы Страстной недели, которые помогут в создании верного духовного настроя, к которым добавляются семейные домашние вечерние беседы, со свечою, иконами и чтением Священного Писания. Надо постараться, может быть, на 2-3 дня немножко изменить привычный строй жизни детей и перенести акценты на самые важные дни в церковном году, чтобы достойно подготовится к встрече Воскресшего Спасителя», — рассказал директор воскресной школы Успенского кафедрального собора иподиакон Александр Горбов

«Моя семья верит в Бога. Мы все православные и почитаем церковные праздники. Самым большим из них считается Пасха. Я очень люблю этот день. Он пропитан любовью, добротой и заботой. В преддверие праздника мы всегда делаем уборку в доме. Мама печет праздничные куличи. Я всегда помогаю маме в приготовлении куличей. На Пасху мы всегда красим яйца. Делаем мы это по старинному рецепту. Для этого мы заготавливаем луковую шелуху и варим в ней яйца. Ночью мы идем в церковь и участвуем в праздничной литургии. Мне очень нравится Пасха – это лучший праздник», — поделилась своими впечатлениями 11 летняя Варвара Линник.

«В моей семье Пасха празднуется каждый год. Мы всей семьей ходим на службы, читаем об Иисусе Христе и готовим родственникам подарки. За день до Пасхи мы делаем генеральную уборку во всей квартире. Мама готовит куличи, папа готовит пасху. Потом мы идем освящать их в храм. В день Пасхи мы всем говорим: «Христос Воскресе!» и нам отвечают «Воистину воскресе!», — рассказал воспитанник воскресной школы кафедрального собора Салавата шестилетний Матфей Давлетшин.