Главный вывод дня – надо уметь разговаривать с людьми: глава Росприроднадзора

Фото: пресс - служба главы БашкортостанаЭкологн























Фото: пресс - служба главы БашкортостанаЭкологн

В своей работе мы во многом полагаемся на обращения жителей. Поэтому мы увеличиваем количество и качество наших проверок по фактам выбросов вредных веществ промышленными предприятиями, – отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, во время совещания в Стерлитамаке.

«Мы поставили перед собой стратегическую цель – сделать Башкортостан самым комфортным для жизни регионом. Это означает в том числе и благоприятную экологическую обстановку. Соответственно, в рейтингах по загрязнению окружающей среды мы должны быть не на первых, а как раз на последних местах. Рост благосостояния людей должен происходить при одновременном снижении рисков для окружающей среды. Поэтому мы стараемся добиться баланса между экономическими и экологическими факторами, пользой и вредом промпроизводства», — отметил премьер – министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин назвал вопросы охраны окружающей среды одними из основных драйверов политической жизни.

«Экологическая повестка в последнее время выходит на первый план. До сих пор всем памятны прошлогодние события у горы Куштау. История с шиханами стала ярким выражением накопленной за многие годы усталости от негативного воздействия на природу со стороны «Башкирской содовой компании», недовольства незаконной приватизацией предприятия. Благодаря решению Президента России Владимира Владимировича Путина справедливость восторжествовала. «БСК» вернулась в собственность государства. Контроль над предприятием глава государства передал республике. И мы делаем всё, чтобы содовое производство успешно развивалось, соблюдая все экологические требования и уважая волю народа», — подчеркнул Александр Сидякин.

Руководитель администрации главы региона предложил включить республику в федеральный проект «Оздоровление Волги». Это позволит минимизировать экологические риски, связанные с эксплуатацией объектов централизованных систем водоотведения, строительством новых и модернизацией действующих производств, сбрасывающих очищенные сточные воды в притоки реки Волги.

Светлана Радионова отметила, что это предложение обязательно обсудят на федеральном уровне. Кроме того, по её словам, в республике нужно сформировать реестр накопленного экологического ущерба с учётом мнения жителей, чтобы на основе этой информации провести экспертизу каждого потенциально опасного объекта. «

Мы заинтересованы в конструктивном диалоге между всеми участниками процесса – властями, производственниками и жителями, – резюмировал Андрей Назаров. – Создание межведомственной рабочей группы способствовало бы достижению наших общих целей. А на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме мы с Росприроднадзором подпишем соответствующее соглашение».

«Главный вывод дня – надо уметь разговаривать с людьми, – отметила руководитель Росприроднадзора по итогам совещания. – Нужно чётко понимать, что прозрачность информации, её достоверность и доступность – основа нормального общения, доверия общества государству, правильности тех решений, которые мы будем принимать».

«Мы с руководством Росприроднадзора договорились объединить усилия, создать межведомственную рабочую группу, чтобы выстроить нашу работу на системной основе, – добавил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. – Будем ежеквартально подводить итоги, формировать планы на следующий квартал. В ближайшие годы мы снимем бóльшую часть негативных экологических последствий. Есть ряд вопросов по крупным предприятиям Салавата и Стерлитамака. Их собственники должны осознать, что времена изменились. Без направления части прибыли на ликвидацию накопленного экологического ущерба работать не получится. Наши позиции здесь чёткие и жёсткие. И мы неукоснительно будем следовать этим принципам».

По словам Светланы Радионовой, выявленный за последние годы в республике экологический ущерб на сумму 700 млн рублей говорит не о природной катастрофе, а о грамотной организации контрольно-надзорных мероприятий.

Глава Росприроднадзора завтра планирует посетить бывшие производственные площадки уфимского «Химпрома», где требуется ликвидации опасных отходов в шламонакопителях.

По данным администрации Уфы, санация «Уфахимпрома» предполагает утилизацию 500 тысяч тонн диоксинсодержащих отходов, скопившихся в шламонакопителях обанкротившегося завода, и рекультивацию 46,7 гектара загрязненной диоксинами территории.